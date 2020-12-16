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Главная Новости Бизнес бюджет Бюджет-2021: на что пойдут деньги от платы за лицензии на азартные игры
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Бюджет-2021: на что пойдут деньги от платы за лицензии на азартные игры

Верховная рада планирует получить более семи миллиардов от платы за лицензии на азартные игры

сегодня, 12:14
Автор:

Елизавета Черных

Парламент Украины принял Государственный бюджет на 2021 год, документ поддержали 289 народных депутатов. Oдна из нoваций дoкумента — введение платы за лицензии на осуществление деятельности в сфере oрганизации и прoведения азартных игр и за лицензии на выпуск и проведение лотерей.

Бюджет-2021: на что пойдут деньги от платы за лицензии на азартные игры

ФОТО: Из открытых источников

Верховная рада Украины планирует получить 7,4 миллиарда гривен от платы за данные лицензии, и средства будут распределены в специальный государственный фонд и финансировать определенные отрасли деятельности; 

- субвенция местным бюджетам на мероприятия по социально-экономического развития — 3,3 миллиарда гривен; 

- субвенция местным бюджетам на создание центров культурных услуг — 300 миллионов гривен;

- создание под Министерством культуры Фонда развития учреждений общегосударственного значения — 2 миллиарда гривен;

- развитие инфраструктуры аэропортов — 1 миллиард гривен; 

- создание современной клинической базы для лечения онкологических заболеваний в Национальном институте рака — 800 миллионов гривен. 

Напомним, что согласно сравнительной таблице к документу, доходы государственного бюджета на следующий год определили в сумме 1092,083 миллиарда гривен. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что до конца 2020 года Верховная Рада не успеет рассмотреть законопроект №2683, который вводит в Украине накопительные пенсии. Поэтому в 2021 году такой пенсии также не предвидится. Министр социальной политики Марина Лазебная сообщает, что введение накопительных пенсий может стать реальностью в 2022, если соответствующий законопроект будет принят в первом квартале 2021 года. 


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Источник: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/12/16/669222/
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