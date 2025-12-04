Что больше удивляет в бюджете-2026: действительно ли там рекордные расходы на ВСУ

Бравурные заявления, что расходы на ВСУ в бюджете-2026 увеличены и составят примерно 2,8 трлн грн, не должны вас обманывать. На самом деле картина гораздо хуже. Особенно если сравнить ее с фактическими затратами 2025 года, картина другая. Об этом рассказал глава платформы "Единый координационный центр", политолог Олег Саакян.

Расходы на оборону. Фото: из открытых источников

Эксперт напомнил, что в 2025 году бюджет на оборону был несколько раз дополнительно увеличен парламентом. Поэтому общий объем финансирования составил около 2,96 трлн. грн. 2025 год: около 2,96 трлн грн (после дофинансирования). 2026 год: около 2,8 трлн. грн (утвержденная сумма). Разница: –160 млрд грн. То есть фактические расходы на ВСУ были выше примерно на 160 млрд грн, чем заложено на 2026 год. И это расчет без учета инфляции. Если ее учесть, то реальная разница становится еще больше, а покупательная способность бюджета 2026 фактически меньше, чем кажется на бумаге.

"Но хуже всего это то, что реальное денежное довольствие военнослужащих, начиная с 2023 года упало более, чем на 25%. На четвертый год полномасштабного вторжения солдат получает 20 000 грн, а офицер 30 000 грн. На этом фоне Россия объявляет очередное увеличение своих военных расходов около 38-40% общего федерального бюджета", – отметил эксперт.

По его словам, враг наращивает производство боеприпасов и ракет и продолжает инвестировать в долгосрочную милитаризацию. Повышает денежное довольствие своему личному составу

Эксперт замечает, выходит парадокс. в тот момент, когда противник переходит в режим "экономики войны", мы де-факто сокращаем оборонные расходы по отношению к предыдущему году. Это создает стратегический дисбаланс, который нужно осознать и обсуждать. Ибо, если на государственном уровне не поймут, что нам нужно начинать строить экономику войны, это приведет к катастрофе на фронте.

