Що найбільше дивує у бюджеті-2026: чи справді там рекордні видатки на ЗСУ

Бравурні заяви, що видатки на ЗСУ у бюджеті-2026 збільшені і складуть приблизно 2,8 трлн грн не повинні вас обманювати. Насправді картина набагато гірша. Особливо, якщо порівняти її з фактичними витратами 2025 року, картина інша. Про це розповів глава платформи Єдиний координаційний центр, політолог Олег Саакян.

Видатки на оборону. Фото: з відкритих джерел

Експерт нагадав, що у 2025 році бюджет на оборону був кілька разів додатково збільшений парламентом. Тому загальний обсяг фінансування становив близько 2,96 трлн грн. 2025 рік: близько 2,96 трлн грн (після дофінансувань). 2026 рік: близько 2,8 трлн грн (затверджена сума). Різниця: –160 млрд грн. Тобто фактичні витрати на ЗСУ були вищими на приблизно 160 млрд грн, ніж закладено на 2026 рік. І це розрахунок без урахування інфляції. Якщо її врахувати, то реальна різниця стає ще більшою, а купівельна спроможність бюджету 2026 року фактично менша, ніж здається на папері.

"Але найгірше це те, що реальне грошове забезпечення військовослужбовців починаючи з 2023 року упало більш, ніж на 25%. На четвертий рік повномасштабного вторгнення солдат отримує 20.000 грн, а офіцер 30.000 грн. На цьому тлі росія оголошує чергове збільшення своїх військових видатків близько 38-40 % загального федерального бюджету", – зазначив експерт.

За його словами, ворог нарощує виробництво боєприпасів та ракет і продовжує інвестувати в довгострокову мілітаризацію. Підвищує грошове забезпечення своєму особовому складу

Експерт зауважує, виходить парадокс. у той момент, коли противник переходить у режим “економіки війни”, ми де-факто скорочуємо оборонні видатки відносно попереднього року. Це створює стратегічний дисбаланс, який необхідно усвідомити й обговорювати. Бо, якщо на державному рівні не зрозуміють, що нам треба починати будувати економіку війни це призведе о катастрофи на фронті.

