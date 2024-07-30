Гетманцев назвал месяц, когда в бюджете может не оказаться денег для выплат военным

Глава бюджетного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает, что народных избранников мало времени на увеличение бюджета и принятие необходимых налоговых изменений. Уже в конце сентября могут возникнуть проблемы с деньгами для военных. Как передает портал "Комментарии", об этом нардеп написал у себя в Telegram.

Выплаты военным. Фото из открытых источников

Гетманцев указал, что сейчас у нас есть понимание относительно поступления всей необходимой международной помощи до конца 2024 года, за счет которой финансируется львиная доля невоенных расходов. В то же время прохождение второй половины года в части военных расходов менее определенно. По оценкам бюджетного комитета, ситуация с текущим содержанием войска, в том числе выплатой денежного довольствия военным, может обостриться уже в конце сентября.

"Впрочем, поднятия отдельных налогов для покрытия дефицита в финансировании военных расходов, к сожалению, не избежать. Задача парламента сейчас найти широкий общественный компромисс в этом вопросе относительно оптимального набора налоговых инициатив, финансирования бюджета за счет внутренних ссуд и дополнительного сокращения расходов бюджета", — написал Даниил Гетманцев.

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