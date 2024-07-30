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Повышение налогов во время войны: в Минфине рассказали, могут ли еще отказаться от своего решения

Министр объяснил, почему могут повысить военный сбор в Украине

сегодня, 11:45
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Кравцев Сергей

Министр финансов Сергей Марченко считает справедливым шагом повышать налоги во время войны, ради финансирования Сил обороны. Он отметил, что не так уж много граждан исправно платят налоги. Поэтому решения пересматривать в правительстве не собираются. Как передает портал "Комментарии", об этом Марченко заявил в интервью РБК-Украина.

Повышение налогов во время войны: в Минфине рассказали, могут ли еще отказаться от своего решения

Сергей Марченко. Фото из открытых источников

Министр отметил, сейчас в основном государственный сектор выплачивает "белые" зарплаты, с которых удерживаются официальные налоги. При этом он отметил, что часть граждан не платит НДФЛ, военный сбор и ЕСВ, выбирая минимальную зарплату или оформляя ФЛП.

"У нас из официально трудоустроенных 70% — это государственный сектор, где нельзя скрыть свою заработную плату, но от всех работающих в стране доля госсектора незначительна. Именно поэтому расширение базы налогообложения военным сбором — правильный шаг, чтобы каждый гражданин Украины, который работает, имел возможность внести свой вклад в поддержку Вооруженных сил", — заявил Марченко.

При этом глава Минфина указал, что повышение НДС не выход, ведь его и так платят все, а его увеличение повлияло бы на стоимость реализуемых товаров.

Читайте также на портале "Комментарии" — в медиапространстве продолжает фигурировать правительственный законопроект о повышении налогов. Из него следует, что из 125 млрд большей части, а именно 75% должны принести два налога: увеличение военного сбора с 1,5% до 5% (45,5 млрд в этом году) и налог с оборота 1% (48,5 млрд в этом году). Именно это наиболее критикуется в законе. Однако, если проанализировать расходы в бюджете, достаточно приличную сумму средств можно найти и без существенного повышения налогов. Об этом у себя в Facebook рассказал нардеп Ярослав Железняк.




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