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Главная Новости Бизнес бюджет Как закрыть "дыру" в Бюджете Украины - политик
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Как закрыть "дыру" в Бюджете Украины - политик

По словам Тимофея Милованова, Украина не обойдется без дополнительных заимствований

сегодня, 08:40
Автор:

Кириєнко Анна

Советник руководителя Офиса Президента Андрея Ермака Тимофей Милованов рассказал, как можно решить проблему с недофинансированием отдельных отраслей в украинском Бюджете.

Как закрыть "дыру" в Бюджете Украины - политик

Как закрыть "дыру" в Бюджете Украины - политик. Фото: golos.ua

По его словам, закрыть "дыру" в Бюджете можно будет только с помощью дополнительных заимствований, как внутренних, так и внешних. Главная проблема, которая постигнет Украину на этом пути - высокая процентная ставка.

Милованов заявил, что Министерство финансов обязательно найдет средства, чтобы профинансировать часть, которой не хватает. К тому же, Минфин уже создал план по реализации этого вопроса.

"План у Министерства финансов есть. Этот план я видел. Он реалистичный, но его нужно сделать. За этим нужно следить. И я думаю здесь нам вместе где-то надо работать, чтобы мы этот год закончили с выполнением бюджета", — прокомментировал Тимофей Милованов.

Напомним, что исследования Центра анализа общественных финансов и публичного управления Киевской школы экономики, определило, что в бюджете Украины 2020 не хватает 65 миллиардов гривен. В то же время, финансирование таких важных сфер как Министерство здравоохранения, Министерство обороны, Государственное строительство — ограничено.

Напомним, что в обновленном бюджете-2021 отложили повышение минимальной заработной платы на полгода. Так, если ранее планировалось повысить минималку до 6,5 тыс. грн уже с июля следующего года, то теперь это может произойти не ранее 1 декабря.

Также сайт "Комментарии" ранее рассказывал, что украинцы за 10 лет потеряли триллион долларов  Такой показатель представили эксперты и аналитики, которые вместе с правительством, народными депутатами, бизнесом провели экономический аудит страны, назвав его Re: Think.



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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/1906702-milovanov-rozpoviv-yak-ukrayina-mozhe-zakriti-diru-v-byudzheti
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