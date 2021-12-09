"Коллективная сила": зачем МВФ 10 стран имитируют кибератаку на мировую финансовую систему

Израиль в четверг, 9 декабря, провел симуляцию масштабной кибератаки на мировую финансовую систему в 10 странах, пытаясь расширить сотрудничество, которое могло бы помочь минимизировать любой потенциальный ущерб для финансовых рынков и банков. Об этом сообщает Reuters.

Израильские финансово-кибернетические чиновники принимают участие в симуляции крупной кибератаки на мировую финансовую систему вместе с 9 другими странами - Reuters

Симуляция кибератаки развивалась в течение 10 дней, когда в темной сети появлялись конфиденциальные данные вместе с фейковыми новостями, которые в конечном итоге повлекли за собой хаос на мировых рынках и набег на банки. Симуляция показала несколько типов атак, оказавших влияние на глобальные валютные рынки и рынки облигаций, ликвидность, целостность данных и транзакции между импортерами и экспортерами.

"Эти события создают хаос на финансовых рынках", – сказал рассказчик фильма, который был показан участникам в рамках симуляции.

Израильские чиновники заявили, что такие угрозы возможны из-за многочисленных кибератак на крупные компании, и что единственный способ сдержать любой ущерб – это глобальное сотрудничество, поскольку текущая кибербезопасность не всегда достаточно прочна.

"Нападающие на 10 шагов впереди защитника", — сказал Миха Вайс, финансовый кибер-менеджер министерства финансов Израиля.

Участниками инициативы под названием "Коллективная сила" были чиновники казначейства Израиля, США, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов, Австрии, Швейцарии, Германии, Италии, Нидерландов и Таиланда, а также представители Международного валютного фонда, Всемирный банк и Банк международных расчетов.

Рассказчик фильма в симуляции сказал, что на правительства оказывали давление, чтобы выяснить последствия атаки, парализовавшей мировую финансовую систему.

"Банки обращаются с просьбой оказать экстренную помощь по ликвидности во многих валютах, чтобы остановить хаос, поскольку контрагенты изымают свои средства и ограничивают доступ к ликвидности, оставляя банки в беспорядке и разорении", – сказал рассказчик.

Участники обсудили многостороннюю политику реагирования на кризис, включая скоординированные выходные в банке, льготные периоды погашения долга, соглашения SWAP/REPO и скоординированное отсоединение от основных валют.

Рахав Шалом-Ревиво, другой израильский финансовый кибер-чиновник, сказал, что такую широкомасштабную атаку на мировую финансовую систему должны совершить опытные злоумышленники.

Сначала моделирование планировали провести на Dubai World Expo, но он был перенесен в Иерусалим через Omicron-штамм COVID-19, а должностные лица участвовали в видеоконференции.

Некоторые участники заявили, что в ситуации реальной кибератаки правительства будут принимать меры быстрее, чем во время симуляции.

Один европейский финансовый чиновник сказал, что в случае такого нападения его страна не будет ждать 10 дней, чтобы действовать.

"Как только поставки денег столкнется с препятствием, по крайней мере, в Европейском Союзе, мы, вероятно, проведем экстренную встречу в тот же день", — сказал он, добавив, что немедленно свяжется с коллегами по Европе и в Соединенных Штатах.

Как сообщали утро "Комментарии", МВФ считает, что в следующем году Украину ждет ряд экономических вызовов, которые усугубят ситуацию во многих отраслях.





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