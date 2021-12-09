"Коллективная сила": зачем МВФ 10 стран имитируют кибератаку на мировую финансовую систему

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Карина Ожерельева
Израиль в четверг, 9 декабря, провел симуляцию масштабной кибератаки на мировую финансовую систему в 10 странах, пытаясь расширить сотрудничество, которое могло бы помочь минимизировать любой потенциальный ущерб для финансовых рынков и банков. Об этом сообщает Reuters.
Израильские финансово-кибернетические чиновники принимают участие в симуляции крупной кибератаки на мировую финансовую систему вместе с 9 другими странами - Reuters
Симуляция кибератаки развивалась в течение 10 дней, когда в темной сети появлялись конфиденциальные данные вместе с фейковыми новостями, которые в конечном итоге повлекли за собой хаос на мировых рынках и набег на банки. Симуляция показала несколько типов атак, оказавших влияние на глобальные валютные рынки и рынки облигаций, ликвидность, целостность данных и транзакции между импортерами и экспортерами.
Израильские чиновники заявили, что такие угрозы возможны из-за многочисленных кибератак на крупные компании, и что единственный способ сдержать любой ущерб – это глобальное сотрудничество, поскольку текущая кибербезопасность не всегда достаточно прочна.
Участниками инициативы под названием "Коллективная сила" были чиновники казначейства Израиля, США, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов, Австрии, Швейцарии, Германии, Италии, Нидерландов и Таиланда, а также представители Международного валютного фонда, Всемирный банк и Банк международных расчетов.
Рассказчик фильма в симуляции сказал, что на правительства оказывали давление, чтобы выяснить последствия атаки, парализовавшей мировую финансовую систему.
Участники обсудили многостороннюю политику реагирования на кризис, включая скоординированные выходные в банке, льготные периоды погашения долга, соглашения SWAP/REPO и скоординированное отсоединение от основных валют.
Рахав Шалом-Ревиво, другой израильский финансовый кибер-чиновник, сказал, что такую широкомасштабную атаку на мировую финансовую систему должны совершить опытные злоумышленники.
Сначала моделирование планировали провести на Dubai World Expo, но он был перенесен в Иерусалим через Omicron-штамм COVID-19, а должностные лица участвовали в видеоконференции.
Некоторые участники заявили, что в ситуации реальной кибератаки правительства будут принимать меры быстрее, чем во время симуляции.
Один европейский финансовый чиновник сказал, что в случае такого нападения его страна не будет ждать 10 дней, чтобы действовать.
Как сообщали утро "Комментарии", МВФ считает, что в следующем году Украину ждет ряд экономических вызовов, которые усугубят ситуацию во многих отраслях.
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