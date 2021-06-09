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Мэр какого украинского города получает самую большую зарплату

Средний заработок руководителей областных центров Украины составляет 53 тыс. грн в месяц

9 июня 2021, 14:30
Автор:

Корольова Аліна

Зарплаты городских голов по всей Украине существенно отличаются. Даже мэры городов с одинаковым количеством населения могут иметь различные доходы.

Мэр какого украинского города получает самую большую зарплату

Зарплаты мэров городов Украины. Фото: nbportal.pl

По информации журналистов движения "ЧЕСТНО", наибольшую зарплату имеет мэр Запорожья Владимир Буряк. В апреле он получил 127,5 тыс. грн, из которых 73% составляла премия. Это при том, что средний заработок руководителей областных центров Украины составляет 53 тыс. грн в месяц.

Еще в декабре 2020 года Владимиру Буряку начали начислять надбавки за выслугу лет в размере 15% должностного оклада с учетом надбавки за ранг должностного лица местного самоуправления. Также ему было назначено 50% от должностного оклада за выполнение особо важной работы. Дважды в год мэру выплачивают материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов и на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска. Также к его зарплате добавляются и другие доплаты. В "ЧЕСТНО" сравнили прошлогодние доходы Владимира Буряка и мэра Херсона Игоря Колихаева. Оказалось, что средний заработок городского головы Запорожья был на 100 тыс. выше, чем у главы Херсона.

Средний заработок мэра Львова Андрея Садового составляет 33,5 тыс. грн, хотя население Львова и Запорожья почти одинаковое.

Имеет ли численность населения отношение к размеру заработной платы? В "ЧЕСТНО" проанализировали все данные зарплат мэров и пришли к выводу, что не имеет.

Например, глава самого маленького областного центра Украины Ужгорода Богдан Андреев имеет в среднем 55,2 тыс. грн в месяц.  Мэр города-миллионника Одессы Геннадий Труханов получает в среднем от 23 тыс. грн в месяц.

Мэр Чернигова, где живут 286 тыс. украинцев, Владислав Атрошенко имеет зарплату в размере 63,3 тыс. грн. А вот  мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, где население почти такое же, получает 39,2 тыс. грн.

Мэр Киева — крупнейшего города и столицы Украины, Виталий Кличко имеет зарплату в размере 59,5 тыс. грн.

Ниже средней получают мэры Полтавы (48,2 тыс. грн), Житомира (29,5 тыс. грн), Черновцов (49,4 тыс. грн) и Сум (43,9 тыс. грн).

Издание "Комментарии" уже писало о том, сколько украинцы платят за народных депутатов. За период с 4 сентября 2019 по 5 мая 2021 на заработные платы, затраты на выполнение полномочий и на проживание депутатов ВР Украины ІХ созыва из государственного бюджета было потрачено более 313 млн грн.


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Источник: https://www.chesno.org/post/4764/
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