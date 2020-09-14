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Главная Новости Бизнес бюджет Повышение "минималки": зарплаты учителей вырастут на 30%
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Повышение "минималки": зарплаты учителей вырастут на 30%

Глава Минфина Сергей Марченко обнадежил 400 тысяч учителей

сегодня, 19:37
Автор:

Екатерина Белоброва

В государственном бюджете на 2021 год предусмотрено увеличение минимальных заработных плат для учителей среднеобразовательных школ, что стало следствием повышение "минималки" до 5 000 гривен. Об этом сообщает "24 канал", ссылаясь на заявление министра финансов Сергея Марченко.

Повышение "минималки": зарплаты учителей вырастут на 30%

Так, по его словам, Кабмин предлагает направить 102,5 миллиарда гривен  на образовательную субвенцию для выплаты зарплат более 400 тысячам учителей. Еще 21,2 миллиарда гривен пойдет на увеличение зарплат педагогам на 30%.

Кроме того, предусмотрено восстановление программ поддержки "Новая украинская школа". На это выделят 1,4 миллиарда гривен. Расходы на высшее образование предлагаются на уровне 49,2 миллиарда.

К слову, в проект госбюджета на финансирование сферы образования предполагается 173,8 миллиарда гривен.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что изменение суммы минимальной заработной платы повлекло и повышение пенсий для украинцев, которые достигли 75-летнего возраста. Уже с января 2021 размер минимальной пенсии поднимется до отметки 2400 гривен, а с июля - до 2600. При этом на такой минимум могут расчитывать только женщины-пенсионерки, имеющие рабочий стаж более 30-ти лет, и мужчины, за чьими плечами 35 лет трудового стажа.


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