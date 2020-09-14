Повышение "минималки": зарплаты учителей вырастут на 30%

В государственном бюджете на 2021 год предусмотрено увеличение минимальных заработных плат для учителей среднеобразовательных школ, что стало следствием повышение "минималки" до 5 000 гривен. Об этом сообщает "24 канал", ссылаясь на заявление министра финансов Сергея Марченко.

Так, по его словам, Кабмин предлагает направить 102,5 миллиарда гривен на образовательную субвенцию для выплаты зарплат более 400 тысячам учителей. Еще 21,2 миллиарда гривен пойдет на увеличение зарплат педагогам на 30%.

Кроме того, предусмотрено восстановление программ поддержки "Новая украинская школа". На это выделят 1,4 миллиарда гривен. Расходы на высшее образование предлагаются на уровне 49,2 миллиарда.

К слову, в проект госбюджета на финансирование сферы образования предполагается 173,8 миллиарда гривен.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что изменение суммы минимальной заработной платы повлекло и повышение пенсий для украинцев, которые достигли 75-летнего возраста. Уже с января 2021 размер минимальной пенсии поднимется до отметки 2400 гривен, а с июля - до 2600. При этом на такой минимум могут расчитывать только женщины-пенсионерки, имеющие рабочий стаж более 30-ти лет, и мужчины, за чьими плечами 35 лет трудового стажа.



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