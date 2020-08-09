Повышение пенсий в 2021 году: повезет не всем

В 2021 году Кабинет министров запускает программу по увеличению пенсионных выплат для граждан, ушедших на заслуженный отдых по возрасту, но далеко не все смогут воспользоваться этим преимуществом. Об этом рассказала глава Министерства социальной политики Марина Лазебная, передает "Судебно-юридическая газета".

По ее словам, речь идет об увеличении пенсии для лиц, которые перешагнули возрастной барьер 75+.

"Первый шаг мы сделали для пенсионеров 80+. И в следующем 2021 году будет обязательно сделано повышение, это будет адресное повышение для категории 75+ пенсионеров", - отметила министр.

Также Лазебная подчеркнула, что с января 2021 размер минимальной пенсии поднимется до отметки 2400 гривен, а с июля - до 2600. При этом на такой минимум могут расчитывать только женщины-пенсионерки, имеющие рабочий стаж более 30-ти лет, и мужчины, за чьими плечами 35 лет трудового стажа.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава государства Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте неотложный законопроект, предусматривающий увеличение минимальной заработной платы.

Заместитель главы Офиса президента Юлия Кузнецов пояснила, что основным источником для финансирования такого роста минималки станет, в первую очередь, экономия на обслуживании государственного долга. Она добавила, что проект закона предлагает изменения в государственный бюджет.



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