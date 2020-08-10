Проверка государственных выплат: стоит ли пенсионерам опасаться нового сюрприза от Кабмина

В Министерстве социальной политики Украины считают, что проверка государственных выплат является необходимой мерой, которая поможет эффективнее помогать наименее защищенным слоям населения. Некоторые СМИ преподнесли это заявление главы Минсоца Марины Лазебной в стиле "украинцам перестанут выплачивать пенсии и субсидии". Что происходит в результате таких проверок на самом деле? Действительно ли они могут "ударить" по пенсионерам? Портал "Комментарии" решил узнать мнение экспертов на этот счет.

"Понятие "заслуженный отдых" для украинского пенсионера исчезает вообще"

Доктор права, адвокат Иван Либерман отмечает, что сама идея несет в себе декларативно-позитивный смысл. Однако, по его словам, в украинских реалиях может возникнуть ряд проблем, среди которых хочется выделить следующие:

1. Не будут вообще начислять субсидии тем, кто на это имеет неоспоримое право. Причиной станут какие-то технические ошибки, и в результате человек будет вынужден идти в суд, чтобы отстаивать свои права.

2. За такими изменениями в законодательстве могут последовать следующие, более радикальные. "Речь идет не только о верификации пенсий, субсидий и так далее, но и о привлечении к ответственности (в том числе, не исключаю, что и уголовной) за незаконно полученные пенсии или субсидии в течение длительного периода времени, – поясняет доктора права. – Поэтому не самым страшным является то, что людей могут чего-то лишить. Пенсионеров могут потянуть к следователям, в райотделы и прокуратуру, к чему сегодня они абсолютно не готовы. Ни морально, ни физически".

3. Не исключено, что следующим шагом власти может быть попытка переложить с плеч государства на плечи детей полное обеспечение своих престарелых родителей.

"Актуальность озвученной Минсоцом проблемы (получение помощи от государства теми, кто в ней на самом деле не нуждается) была, есть и будет. Однако проверки должны происходить "скальпельно", а не так, как это часто происходит у нас в стране, – уверен Иван Либерман. – Действительно, есть те, кто длительное время получал огромные пенсии и субсидии, зная, как обойти законодательство. Злоупотреблений в этом аспекте может быть невероятное количество. Равно как схем и методов в вопросах социального обеспечения и соцподдержки..."

При этом, подчеркивает эксперт, тотальные проверки и возможные изменения в законодательство касательно пенсий и субсидий могут нести серьезные риски.

"Такие изменения в законодательстве могут потенциально способствовать появлению других законов постановлений, распоряжений, указаний и так далее. И они, под видом контроля качества, принадлежности и адресности, на самом деле могут существенно ограничивать права граждан", – говорит Иван Либерман.

Адвокат предполагает, что к пенсионерам и получателям субсидий могут зачастить государственные или частные исполнительные службы. Могут быть и вызовы на следственные действия, допросы, требования предъявить те или иные документы, подтвердить это, как юридический факт.

"Резюмирую: я считаю, что после такого закона и последующих подобных законов или постановлений, которые будут выноситься, такое понятие, как "заслуженный отдых" для украинского пенсионера исчезает вообще! Потому что понятие "отдых" подразумевает, в том числе, моральный отдых, – поясняет Иван Либерман. – А в этом случае отдых отпадает, а, наоборот, будет только напряжение".

"Ни холодно, ни жарко от этого социально малообеспеченным группам граждан не будет"

Проверка правомерности любых государственных расходов – не только обычное, но и необходимое действо, - уверен аналитик, кандидат экономических наук Владимир Коваль.

"Это азы государственного управления. Более того, в Украине, где неразбериха с переселенцами, оккупированными территориями нестыковка статистики госорганов – вещь необходимая. "Мертвые души" - как способ мошенничества - еще никто не отменял. С одной стороны, в масштабах бюджета страны, нарушения могут быть копеечные – 50-100 млн грн. Но, с другой стороны, большое начинается с малого", – подчеркивает эксперт.

Аудиторские проверки расходования госсредств – одна из гарантий финансовой безопасности страны, - уверен Владимир Коваль.

"Попытки некоторых политсил через подконтрольные им СМИ представить подобного рода проверки, как "удар по пенсионерам" или даже "замораживание соцвыплат" – дешевый политический пиар. Это все на уровне легендарного предвыборного обещания: "снижу тарифы на газ в 2 (иногда в 4) раза", – говорит аналитик. – Другое дело, когда проверка – политический шантаж. Тогда это – правовая дубинка для власти".

Но, в любом случае, отмечает Владимир Коваль, когда проверяют бухгалтерию, претензии будут математическими.

"Ни холодно, ни жарко от этого социально малообеспеченным группам граждан не будет", – считает аналитик.

"Забирать средства, скажем, с "Большой стройки" президента никто не будет"

По мнению политического эксперта Дмитрия Фучило, имея "дыру" в бюджете на уровне около 300 млрд. грн, а также недостаточный уровень привлечения внешней финансовой помощи, государство начинает оптимизировать свои расходы.

"Забирать средства, скажем, с "Большой стройки" президента никто не будет. Ведь скоро местные выборы, а власти необходимо представить хоть какую-то "конфетку" избирателям, – поясняет эксперт. – К тому же, "распиливать" закатанное в бетон намного легче".

Поэтому, отмечает Дмитрий Фучило, как и у многих "попередников", сокращению подвергались наибольшие статьи расходов казны – Министерство социальной политики, расходы на которое составляют около 274 млрд. грн(до начала пандемии коронавируса планировалось 293,4 млрд. грн).

"Сокращение расходов на "космические" 19,5 млрд. грн влечет за собой и уменьшение непосредственных выплат гражданам, – продолжает политэксперт. – Ведь средств стало меньше, а тех, кто нуждается в помощи от государства наоборот, стало больше, принимая во внимание уровень безработицы и общего обнищания населения".

Потому в Камбине, отмечает Дмитрий Фучило, и решили взяться за социальные выплаты. Ведь, как заявила профильный министр Марина Лазебная, "больше всего нарушений связано с неполным декларированием недвижимости, сокрытием занятости и доходов, приобретением автомобилей и т.п.".

Теперь, подчеркивает политэксперт, практически все социальные выплаты будут подлежать верификации в несколько этапов. То есть, будут проверяться граждане, которые только подали запросы на помощь, те, что уже получают, и те, что получали раньше:

– первый – когда человек только подает документы;

– второй – в процессе получения денег, то есть будут исследовать правильность их получения;

– третий – после получения средств (речь идет о правильности использования выданных денег, ведь известны случаи, когда люди тратили монетизированнуюо субсидию не на оплату коммунальных услуг, а на другие цели).

"Мы все понимаем, что есть злоупотребления, связанные с социальными выплатами. Однако надо учитывать, что без привлечения самих работников министерства эти "схемы" невозможны процентов на 80", – подчеркивает Дмитрий Фучило.

Он также напоминает, что большинство наших сограждан не осуществляют декларирование собственных доходов, тем самым скрывая их от государства. При этом злоупотребляя социальной помощью.

"С этим явлением однозначно надо бороться. Но не создавая дополнительные бюрократические преграды, а так, чтобы человеку было выгодно показывать собственные доходы, – уверен эксперт. – Пока же государство создает условия, при которых условная бабушка, обладающая трехкомнатной квартирой, лучше отдаст за коммуналку всю пенсию, чем попросит субсидию".

В то же время, продолжает Дмитрий Фучило, мы знаем о "космических" зарплатах в наблюдательных советах госпредприятий.

"Помним о законопроекте от Зеленского, где он планировал снять ограничения в 47 тыс. грн на зарплаты чиновников, однако, под давлением общественности отозвал его, – отмечает эксперт. – На слуху и доходы прокуроров, судей и силовиков, состояние которых измеряются сотнями тысяч долларов и тысячами квадратных метров недвижимости, при том, что они всю жизнь проработали на государственных должностях".

Поэтому, резюмирует Дмитрий Фучило, инициатива с верификацией правильная, однако начинать надо не с той стороны. А именно – не "трясти" обычного гражданина (или отбивать у него желание для получения законной помощи), а заставить "винтиков системы" честно отчитаться за приобретенное имущество.



Как ранее сообщали "Комментарии", глава Минсоцполитики Марина Лазебная пообещала увеличение минимального размера пенсии до 2 600 гривен.

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