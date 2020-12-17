Прожиточный «мизерум»: какие суммы полагаются украинцам в 2021 году

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Таисия Ерохина
В грядущем новом
2021 году в Украине повысится прожиточный минимум. С декабря текущего года показатель
составляет 2189 грн, в будущем году сумма вырастет дважды – в середине лета и в
конце года. Об этом сообщается
в материале "Комментариев".
Фото из открытых источников
Недавно, 15
декабря, Верховная Рада Украины приняла главную смету страны на 2021 год во
втором чтении. Несмотря на заложенный в бюджете рост, прожиточный минимум
остается таким же мизерным.
Так, в 2021 году
прожиточный минимум на одного человека составит:
- с 1 января –
2189 грн в месяц,
- с 1 июля — 2294
грн,
- с 1 декабря –
2393 грн.
Тогда как
показатели прожиточного минимума для детей определены следующие:
- для детей в
возрасте до 6 лет – 1921 грн, 2013 грн и 2100 грн соответственно.
- для детей 6-18
лет – 2395 грн, 2510 грн и 2618 грн соответственно.
Кроме того,
прожиточный минимум-2021 для трудоспособных лиц достигает 2270 грн, после
повышения — 2379 грн и 2481 грн соответственно. Сумма для лиц, утративших
трудоспособность, равна 1769 грн, с июля — 1854 грн, с декабря — 1934 грн
соответственно.
Напомним, минимальная
зарплата украинцев в 2021 году вырастет
дважды. Известны суммы и сроки.
Как ранее сообщал
портал "Комментарии", бюджет
принят в отрыве от реального состояния дел в Украине. Такое мнение высказал экономический
эксперт Андрей Гарнат. По его словам, дефицит в размере 5,5% поставлен так, как
будто имеется устойчивый рост, а не падение во всех секторах экономики, с
продолжающимся ростом безработицы, шатким индексом промышленного производства,
сокращением товарооборота на 7,48% (экспорта и импорта) и отрицательным сальдо
торгового баланса — 4 млрд долларов.
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