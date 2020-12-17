Прожиточный «мизерум»: какие суммы полагаются украинцам в 2021 году

В грядущем новом 2021 году в Украине повысится прожиточный минимум. С декабря текущего года показатель составляет 2189 грн, в будущем году сумма вырастет дважды – в середине лета и в конце года. Об этом сообщается в материале "Комментариев".

Фото из открытых источников

Недавно, 15 декабря, Верховная Рада Украины приняла главную смету страны на 2021 год во втором чтении. Несмотря на заложенный в бюджете рост, прожиточный минимум остается таким же мизерным.

Так, в 2021 году прожиточный минимум на одного человека составит:

- с 1 января – 2189 грн в месяц,

- с 1 июля — 2294 грн,

- с 1 декабря – 2393 грн.

Тогда как показатели прожиточного минимума для детей определены следующие:

- для детей в возрасте до 6 лет – 1921 грн, 2013 грн и 2100 грн соответственно.

- для детей 6-18 лет – 2395 грн, 2510 грн и 2618 грн соответственно.

Кроме того, прожиточный минимум-2021 для трудоспособных лиц достигает 2270 грн, после повышения — 2379 грн и 2481 грн соответственно. Сумма для лиц, утративших трудоспособность, равна 1769 грн, с июля — 1854 грн, с декабря — 1934 грн соответственно.

Напомним, минимальная зарплата украинцев в 2021 году вырастет дважды. Известны суммы и сроки.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", бюджет принят в отрыве от реального состояния дел в Украине. Такое мнение высказал экономический эксперт Андрей Гарнат. По его словам, дефицит в размере 5,5% поставлен так, как будто имеется устойчивый рост, а не падение во всех секторах экономики, с продолжающимся ростом безработицы, шатким индексом промышленного производства, сокращением товарооборота на 7,48% (экспорта и импорта) и отрицательным сальдо торгового баланса — 4 млрд долларов.

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