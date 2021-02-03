logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.02.2021

BTC/USD

36432.67

ETH/USD

1543.96

LTC/USD

149.91

НБУ 03.02.2021

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

33.95

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес бюджет Школьные медики получат надбавку к зарплате: известно сколько
commentss НОВОСТИ Все новости

Школьные медики получат надбавку к зарплате: известно сколько

Зарплата школьных медсестер вырастет на 20%

сегодня, 16:25
Автор:

Вечканова Елена

Третьего февраля правительство повысило оклады медицинским работникам школ. Соответствующее заявление опубликовал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на официальном Telegram-канале.

Школьные медики получат надбавку к зарплате: известно сколько

Школьные медики получат прибавку з зарплате. Фото: Vecteezy

По заявлению чиновника, зарплаты школьных медсестер увеличатся на 20%. В среднем каждому медработнику доплатят по 1000 гривен. Рост заработной платы не зависит от тарифного разряда или трудового стажа.

Сканкопию документа, подтверждающего слова премьер-министра, в своем Telegram опубликовал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

В Кабмине уточняют: на подобный шаг решились из-за того, что учебные заведения все еще являются зоной повышенного риска из-за широкого распространения коронавируса. В большинстве регионов Украины школьники уже вернулись за парты, но спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации пока не представляется возможным. Поэтому утвержденную надбавку к зарплате школьные медики будут получать до завершения карантина.

По мнению Шмыгаля, рост зарплат учителей и врачей — один из самых приоритетных вопросов для правительства.

Стоит отметить, что повышение оклада действует с 1 января 2021 года. Получается, что в феврале работающие в учебных заведения медицинские специалисты должны получить остатки прибавки за первый месяц.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что в средине января на все те же 20% увеличились зарплаты украинских учителей.

Также на портале можно узнать, какая работа в Украине является самой высокооплачиваемой — оклад достигает больше тысячи евро.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Denys_Smyhal/819
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ