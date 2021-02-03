Школьные медики получат надбавку к зарплате: известно сколько

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Вечканова Елена
Третьего
февраля правительство повысило оклады медицинским работникам школ.
Соответствующее заявление опубликовал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на
официальном Telegram-канале.
Школьные медики получат прибавку з зарплате. Фото: Vecteezy
По заявлению чиновника, зарплаты школьных медсестер увеличатся на 20%. В среднем каждому медработнику доплатят по 1000 гривен. Рост заработной платы не зависит от тарифного разряда или трудового стажа.
Сканкопию документа, подтверждающего слова премьер-министра, в своем Telegram опубликовал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
В
Кабмине уточняют: на подобный шаг решились из-за того, что учебные заведения все еще являются зоной повышенного риска из-за широкого
распространения коронавируса. В большинстве регионов Украины школьники уже
вернулись за парты, но спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации пока не представляется возможным. Поэтому утвержденную надбавку к зарплате школьные
медики будут получать до завершения карантина.
По
мнению Шмыгаля, рост зарплат учителей и врачей — один из самых приоритетных
вопросов для правительства.
Стоит отметить, что повышение оклада действует с 1 января 2021 года. Получается, что в феврале работающие в учебных заведения медицинские специалисты должны получить остатки прибавки за первый месяц.
Напомним,
ранее "Комментарии" рассказывали, что в средине января на все те же 20% увеличились зарплаты украинских учителей.
Также на портале можно узнать, какая работа в Украине является самой высокооплачиваемой — оклад достигает больше тысячи евро.
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