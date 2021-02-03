Школьные медики получат надбавку к зарплате: известно сколько

Третьего февраля правительство повысило оклады медицинским работникам школ. Соответствующее заявление опубликовал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на официальном Telegram-канале.

Школьные медики получат прибавку з зарплате. Фото: Vecteezy

По заявлению чиновника, зарплаты школьных медсестер увеличатся на 20%. В среднем каждому медработнику доплатят по 1000 гривен. Рост заработной платы не зависит от тарифного разряда или трудового стажа.

Сканкопию документа, подтверждающего слова премьер-министра, в своем Telegram опубликовал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

В Кабмине уточняют: на подобный шаг решились из-за того, что учебные заведения все еще являются зоной повышенного риска из-за широкого распространения коронавируса. В большинстве регионов Украины школьники уже вернулись за парты, но спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации пока не представляется возможным. Поэтому утвержденную надбавку к зарплате школьные медики будут получать до завершения карантина.



По мнению Шмыгаля, рост зарплат учителей и врачей — один из самых приоритетных вопросов для правительства.

Стоит отметить, что повышение оклада действует с 1 января 2021 года. Получается, что в феврале работающие в учебных заведения медицинские специалисты должны получить остатки прибавки за первый месяц.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что в средине января на все те же 20% увеличились зарплаты украинских учителей.

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