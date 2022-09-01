Стало известно сколько Украина тратит своего бюджета на войну с Росией

Украина ведет войну с Российской Федерацией более полугода и сейчас главные расходы касаются именно оборонного сектора. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк в своем Telegram канале "Железный нардеп".



Сколько Украина тратит свой бюджет на войну с Россией. Фото из открытых источников

По его подсчетам, общий бюджет расходов за периоды январь-июль составил 1,366 трлн грн. Это означает, что в среднем Украина тратит около 200 млрд гривен в месяц.

Больше бюджетных средств ушло на оборону – 31% и социальную помощь – 19%. На другие направления средств ушло меньше:

Суды и полиция – 14%

Образование и наука – 12%

Работа государственных органов – 10%

Деятельность связана с экономикой – 4%

Экология и охрана окружающей среды – 1%

По сообщениям депутата Ярослава Железняка, все другие позиции расходов в бюджете колеблются в пределах 1% или даже меньше.





То есть, за полгода украинско-российской войны расходы на оборону составили около 435 млрд грн.

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что нужно делать с налоговой системой в Украине во время военного времени. Большинство экспертов сошлись во мнении, что в настоящее время в налоговую систему нужно делать как можно меньше вмешательств. Но вместе с тем, согласились нарабатывать материал для возможных будущих реформ в налоговой сфере Украины.



Также, "Комментарии" сообщали готовы ли иностранцы покупать украинские товары на своих рынках. По мнению маркетинговых экспертов, в Украине уже есть удачные примеры продвижения украинских продуктов на международных рынках, например в сфере моды. Также эксперты перечислили характеристики украинского качественного бренда. Главные из них – это качество и соучастие.

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