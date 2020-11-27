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Главная Новости Бизнес бюджет В новом бюджете предусмотрели миллиарды от легализации игорного бизнеса
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В новом бюджете предусмотрели миллиарды от легализации игорного бизнеса

Правительство решило наполнять бюджет за счет легализации азартных игр

сегодня, 16:10
Автор:

Сергей Медведев

Не утихают споры касательно новой редакции главного финансового документа Украины. Так, после внесения поправок, в доходную часть было решено внести  поступления от игорного бизнеса. В правительстве ожидают, что доходы от украинских казино принесут бюджету 7 млрд 443 млн гривен. Такую сумму надеются получить от продажи лицензий на лотереи и организации азартных игр.

В новом бюджете предусмотрели миллиарды от легализации игорного бизнеса

Авторы правок не постеснялись увеличить плановый доход в сравнении с первым чтением бюджета на  20,9 млрд грн.

Среди факторов, которые повлияли на пересмотр прогноза доходов, кроме платы за лицензии в игорном бизнесе, в Кабмине назвали, в частности, увеличение плана по доходам общего фонда госбюджета от налога на прибыль предприятий (на 1 млрд грн) и по НДС на произведенные в Украине товары и услуги с учетом бюджетного возмещения на 6,4 млрд грн.

Как сообщал портал "Комментарии", Минфин закончил консультации с Международным валютным фондом касательно главного финансового документа Украины. Внесенные правки дают отсрочку правительству повысить минимальную заработную плату украинцам. Так, если ранее планировалось повысить минималку до 6,5 тыс. грн уже с июля следующего года, то теперь это может произойти не ранее 1 декабря. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.


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Источник: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69938
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