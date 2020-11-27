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Главная Новости Бизнес бюджет В обновленном бюджете-2021 отложили повышение минималки на полгода
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В обновленном бюджете-2021 отложили повышение минималки на полгода

Повышение минималки решили отложить после консультаций с МВФ

сегодня, 14:29
Автор:

Сергей Медведев

Как известно, Минфин закончил консультации с Международным валютным фондом касательно главного финансового документа Украины. Внесенные правки дают отсрочку правительству повысить минимальную заработную плату украинцам. Так, если ранее планировалось повысить минималку до 6,5 тыс. грн уже с июля следующего года, то теперь это может произойти не ранее 1 декабря. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

В обновленном бюджете-2021 отложили повышение минималки на полгода

"1 июля планировалось 6500 гривень, сейчас будет 1 декабря. Это объясняется тем, что такие шоковые вливания в экономику влияют на инфляцию. Мы подискутировали с нашими партнерами и решили, что нам нужно отложить это повышение", — сказал он.

По словам чиновника, такой перенос и дата являются более оптимальным сроком, хотя простые граждане, видимо, могут не согласиться. Министр также уточнил, что такое решение, которое вряд ли будет популярно среди украинцев, приняли после консультаций с западными партнерами.

Напомним, что повышение минимальной заработной платы до 6 тыс. грн. планировалось ввести с 1 января 2021 года.

Как сообщал портал "Комментарии", основные параметры бюджета Украины на следующий года стали объектом переговоров Министерства финансов с Международным валютным фондом. В ведомстве отметили, что обсуждение бюджета уже завершено.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XxhYcB4j3wU
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