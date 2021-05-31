Зарплаты и деньги на жилье: сколько украинцы платят за нардепов

С 4 сентября 2019 года по 5 мая 2021 года на заработные платы, затраты на выполнение полномочий и на проживание депутатов Верховной Рады Украины ІХ созыва из государственного бюджета потратили более 313 млн грн. Такую информацию по результатам анализа открытых данных расходов украинского парламента обнародовала Гражданская сеть "Опора".



Зал заседаний Верховной Рады Украины. Фото: ВР

Всего за 21 месяц работы Верховной Рады ІХ созыва было проведено более 14,6 тыс. транзакций. Больше всего денег потратили на зарплаты народных избранников — 105 млн грн. За выполнение депутатских полномочий политикам компенсировали из госбюджета 75,4 млн грн, еще 57,4 млн грн — за проживание и 46,9 млн грн — за проезд по Украине.

Отдых народных депутатов обошелся украинским налогоплательщикам в более 16,6 млн грн, еще в 3,2 млн грн — зарубежные командировки. Материальная помощь и пособие по временной нетрудоспособности 190 народных депутатов обошлись в 3,33 млн грн.

В пятерку лидеров по полученным суммам вошли такие народные депутаты:

— Иван Калаур, фракция "Слуга народа" — 2 млн 136 тыс. грн;

— Анатолий Драбовский, фракция "Слуга народа" — 2 млн 119 тыс. Грн;

— Роман Лозинский, партия "Голос" — 1 млн 995 тыс. грн.

— Роман Соха, фракция "Слуга народа" — 1 млн 948 тыс. грн

— Александр Ковальчук, фракция "Слуга народа" — 1 млн 917 тыс. грн.

У всех этих нардепов выплаты на выполнение депутатских полномочий были выше зарплаты, отмечают в "Опоре". Наибольшую зарплату получил Иван Калаур — 767 тыс. грн, Евгений Пивоваров — 761 тыс. грн и Сергей Кальченко — 736 тыс. Грн. Должностной оклад одного нардепа в 2021 году колеблется от 21 890 до 26 268 грн, еще есть надбавки и доплаты. Уровень расходов на выполнение депутатских полномочий равен уровню зарплаты, но эти средства не подлежат налогообложению.

Ряд народных депутатов сделали из своих зарплат 145 благотворительных взносов на более 4 млн грн. Всего в Верховной Раде работают 450 парламентариев, из них в IX созыве 243 нардепа от президентской фракции "Слуга народа".

Как сообщал портал "Комментарии", Украина закупит клиринговую систему для развития фондового рынка. Наполнять его планируется за счет накопительной пенсионной системы. Однако анонсированными "согласованными" инициативами премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля очень недовольны в парламенте. На Согласительном совете Верховной Рады законопроект о частных пенсионных фондах назвали коррумпированным и попыткой создать очередной "МММ". Накануне документ отклонили на профильном парламентском комитете и направили на доработку.

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