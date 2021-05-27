"Длинные" деньги: когда в Украине заработает фондовый рынок

Украина на следующей неделе подпишет меморандум с Европейским банком реконструкции и развития, Американской торгово-промышленной палатой и USAID о закупке клиринговой системы для развития фондового рынка. Договоренности во время форума UkraineInvest Talks в Днепре анонсировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент "Комментариев".



Фондовый рынок. Фото: ua.news

Наполнять фондовый рынок в Украине планируют за счет накопительной пенсионной системы. Соответствующий законопроект полностью готов. Документ согласован с министерствами, профильными комитетами Верховной Рады и Офисом президента, сообщил Шмыгаль. Решение о его принятии зависит от парламента.

"Это (накопительная пенсионная система, — ред.) в течение 10-15 лет в развитых странах, для Украины это не исключение, должна дать инвестиционный ресурс в размере ориентировочно до 50 млрд долл. Это будут ресурсы, накопленные в негосударственных пенсионных фондах", — заявил премьер.

Ввести накопительную систему пенсий в правительстве планируют в этом году. В апреле Шмыгаль анонсировал ее модель. В частности, предполагается, что 2% из уплаченных налогов будут направлены на личный пенсионный счет. На этот же счет будут попадать еще 2% от единого социального взноса, который платит работодатель. Негосударственный пенсионный фонд позволят выбирать самостоятельно. Эта компания сможет инвестировать полученные деньги. После выхода на пенсию украинцы смогут забрать накопленные финансы, получать выплаты частями или передать часть пенсии по наследству. Прогнозируется, что внедрение накопительной системы пенсий займет не один год.



В Украине также работают над созданием Национального инвестиционного фонда. Создать этот инструмент правительство планирует до конца 2021 года, сообщил Шмыгаль.

Ранее глава правительства заявлял, что Украина может стать инвестиционной гаванью для всего мира, а одним из ключевых шагов для этого является создание благоприятных условий для функционирования фондового рынка. Эксперты оценили его заявление и поделились мыслями о том, при каких условиях заработает цивилизованный фондовый рынок, и нужен ли он Украине.

Напомним, в начале 2021 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку выявила в Украине 40 сомнительных финансовых проектов.



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