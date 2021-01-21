Как развивать фондовый рынок в Украине - мнения аналитиков

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что Украина может стать инвестиционной гаванью для всего мира, а одним из ключевых шагов для этого является создание благоприятных условий для функционирования фондового рынка. Эксперты оценили заявление главы правительства и поделились мыслями о том, при каких условиях у нас заработает цивилизованный фондовый рынок и нужен ли он Украине.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Два фактора, при которых возможно развитие фондового рынка"

"То, что фондовый рынок надо развивать – безусловно, правильно. Именно развитый фондовый рынок обеспечивает приток внутренних и внешних инвестиций в реальный сектор экономики, способствует улучшению корпоративного управления предприятиями", — отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Alpari.

Однако, по словам эксперта, разговоры о том, что Украина в обозримом будущем станет мировой инвестиционной гаванью, пока больше похожи на благие пожелания.

Вадим Иосуб поясняет: "Для того, чтобы стать такой гаванью, надо решить два больших круга вопросов. Во-первых, массовые инвестиции пойдут лишь тогда, когда страна продемонстрирует устойчивый экономический рост на фоне устойчиво низкой инфляции, привлекательной дивидендной доходности. Когда, при наличии альтернатив, найдутся инвесторы, которые решат, что с точки зрения соотношения дохода и рисков им интереснее вкладываться в украинский рынок. А не, например, в американский, китайский или европейские. Во-вторых, для этого должна быть институциональная основа: стабильное современное законодательство в этой сфере и прозрачность".

Лишь при реализации всех этих необходимых условий появится предпосылки для дальнейшего развития финансовых рынков, уверен старший аналитик Alpari.

"Заявление премьера — набор благих пожеланий"

Если исходить из классического определения фондового рынка как инструмента оборота облигаций, векселей и ценных бумаг, или более расширенно — как инструмента глобального оборота ценных бумаг, то такой рынок нам нужен. В этом уверена глава общественной организации "Re:Старт", акционер в Банк Юнисон, финансовый эксперт Оксана Чепижко.

"Сейчас наши компании вынуждены работать на других аналогичных площадках за рубежом. Таким образом, инвестор и бизнес у нас не имеют национальной площадки для удовлетворения потребностей друг друга. Но создавать такую площадку необходимо изначально правильно, — акцентирует Оксана Чепижко. — У наших Кабинетов министров есть такая традиция — каждый год вместе с депутатами писать программу привлечения инвесторов, построения для них комфортной гавани. Поначалу всё выглядит красиво, а на выходе получается пшик".

Всё потому, подчеркивает эксперт, что никто не хочет поэтапного и понятного достижения этой цели.

"Ни судебной реформы, ни нормальной философии приватизации, ни понятной для любого инвестора детенизации, ни создания современного фондового рынка. Для функционирования которого необходима, ко всему прочему, ещё и налоговая реформа, а не просто фискализация, — подчеркивает Оксана Чепижко. — Хочешь привлечь инвестора? Снижай налоги. Так говорят гуру экономической теории. Ничего этого у нас пока делать нормально не собираются. Поэтому заявление премьер-министра следует рассматривать как набор благих пожеланий… Не верю я в эту инициативу при нынешних реалиях".

Как сообщал портал "Комментарии", церемония вступления в должность 46-го президента США Джо Байдена положительным образом отразилась на показателях финансовых рынков. Так, согласно информации издания, закрытие торгов на биржах США показало новый исторический максимум трех основных фондовых индексов.





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