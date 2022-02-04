Акции Amazon рекордно растут: какие есть для этого предпосылки

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Людмила Слободенюк
Ценные бумаги компании "Amazon" неожиданно начали свой рост на фондовой бирже после обнародования отчета за IV квартал 2021 года. Выручка компании составила 137,4 миллиарда долларов, что на 9% превысило ожидания. А чистая прибыль удвоилась вдвое — с 7,2 млрд до 14,3 млрд долларов. Об этом сообщает издание "Forbes", передает портал "Комментарии".
Акции Amazon рекордно растут. Фото из открытых источников
Компания "Amazon" постепенно начинает зарабатывать меньше на онлайн-торговле. Выручка в прошлом году уменьшилась на 1% до 66 миллиардов долларов. В компании начали больше зарабатывать на рекламе и облачных сервисах. О переходе на сервисы облачных вычислений от Amazon в конце прошлого года объявили, в частности, Nasdaq и Meta Platforms. По рекламным доходам, которые Amazon раскрыла впервые, компания уже занимает третье место в США после Google и Facebook.
Кроме этого, уже в этом месяце "Amazon" повышает стоимость подписки — Amazon Prime (ее владельцы получают доступ к мультимедийным продуктам Amazon, стриминговым сервисам, игровому сервису и т.д.). Годовая подписка подорожает со 119 до 139 долларов, месячная – с 12,99 до 14,99 долларов.
Рост выше 14%, продемонстрированный Amazon на расширенных торгах, может стать рекордным взлетом акций в течение торгового дня в истории американского фондового рынка. Днем ранее Meta (бывшая Facebook) поставила другой рекорд со знаком минус: акции компании упали на 26% после публикации отчетности со слабыми прогнозами на текущий квартал.
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