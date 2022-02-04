Акции Amazon рекордно растут: какие есть для этого предпосылки

Ценные бумаги компании "Amazon" неожиданно начали свой рост на фондовой бирже после обнародования отчета за IV квартал 2021 года. Выручка компании составила 137,4 миллиарда долларов, что на 9% превысило ожидания. А чистая прибыль удвоилась вдвое — с 7,2 млрд до 14,3 млрд долларов. Об этом сообщает издание "Forbes", передает портал "Комментарии".

Акции Amazon рекордно растут. Фото из открытых источников

Компания "Amazon" постепенно начинает зарабатывать меньше на онлайн-торговле. Выручка в прошлом году уменьшилась на 1% до 66 миллиардов долларов. В компании начали больше зарабатывать на рекламе и облачных сервисах. О переходе на сервисы облачных вычислений от Amazon в конце прошлого года объявили, в частности, Nasdaq и Meta Platforms. По рекламным доходам, которые Amazon раскрыла впервые, компания уже занимает третье место в США после Google и Facebook.

Кроме этого, уже в этом месяце "Amazon" повышает стоимость подписки — Amazon Prime (ее владельцы получают доступ к мультимедийным продуктам Amazon, стриминговым сервисам, игровому сервису и т.д.). Годовая подписка подорожает со 119 до 139 долларов, месячная – с 12,99 до 14,99 долларов.

Рост выше 14%, продемонстрированный Amazon на расширенных торгах, может стать рекордным взлетом акций в течение торгового дня в истории американского фондового рынка. Днем ранее Meta (бывшая Facebook) поставила другой рекорд со знаком минус: акции компании упали на 26% после публикации отчетности со слабыми прогнозами на текущий квартал.

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