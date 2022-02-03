Начало конца Facebook: почему количество пользователей сокращается

В материнской компании "Meta Networks", владеющей социальной сетью "Facebook" заявили, что за последние три месяца прошлого года количество пользователей за сутки уменьшилось до 1,929 миллиарда, тогда как в третьем квартале 2021 года их было 1,93 миллиарда. Сокращение количества пользователей прямо повлияло и на доходы компании. Об этом пишет издание "BBC", передает портал "Комментарии".

Число пользователей Facebook сокращается. Фото из открытых источников

По словам Марка Цукерберга, у компании возникли проблемы из-за того, что младшая аудитория идет в другие соцсети. Сейчас Цукерберг еще не придумал, как конкурировать с TikTok.

"Команды работают хорошо, продукт создается достаточно быстро. Проблема в том, что TikTok уже есть, он уникален и уже велик, и продолжает расти довольно быстро", — сказал Марк Цукерберг.

Еще одной причиной проблем Цукерберга, называют изменение настроек конфиденциальности в операционной системе IOS. Из-за этого был усложнен доступ компаний к таргетированию и оценке эффективности их рекламы на Facebook и Instagram.

Ранее "Комментарии" писали о том, что акции Facebook рекордно упали на 23%. Уменьшение прибыли происходит также из-за того, что Meta (FB) инвестирует значительные средства в технологии виртуальной реальности и AR, которые, по ее мнению, помогут создать "метавселенную", которую Марк Цукерберг определил, как будущее компании.

По данным Forbes, Марк Цукерберг больше не входит в число 10 самых богатых людей планеты. Его состояние сократилось на 27,1 млрд долларов. Теперь он оказался на 12 строчке рейтинга самых богатых миллиардеров.

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