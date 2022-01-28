Акции компании Tesla падают, а капитал Илона Маска уменьшается: что происходит и почему

Стало известно, что за последние сутки Илон Маск потерял 24,5 миллиарда долларов, а акции его компании Tesla обвалились на 11%. Таким образом Маск за день потерял 10% своего состояния. Об этом свидетельствуют данные статистики Forbes Real-Time, передает портал "Комментарии".

Илон Маск. Фото из открытых источников

В конце закрытия торгов фондового рынка в четверг, 27 января, акции компании Tesla упали на 11,55%, до 829,1 доллара за акцию.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что американский фондовый рынок падает на фоне ожиданий усиления кредитно-денежной политики Федеральной резервной системы США. С 14 по 21 января произошло стремительное падение акций на рынке Соединенных Штатов Америки. Это явилось следствием решения Федеральной резервной системы о повышении учетной ставки на 50 пунктов в марте. Реакцией инвесторов явилось падение акций практически всех компаний страны. Поэтому за неделю капитал миллиардеров США сразу обвалился. Тогда Илон Маск потерял 23,9 миллиарда долларов. И, похоже, это уже становится тенденцией.

Между тем, другие богачи этого мира наоборот, в результате вчерашних торгов, разбогатели. Миллиардер Бернард Арно прибавил в капитал 2,7 млрд долларов, Джефф Безос – 764 миллиона долларов, а Билл Гейтс – 123 млн долларов.

"Комментарии" ранее сообщали, что компания Tesla перенесла выпуск автомобилей Tesla Model 2 и Cybertruck в 2022 году. Главной причиной такого решения стали проблемы со снабжением микрочипов. Об этом заявил лично основатель компании Илон Маск во время отчета за IV квартал 2021 года.

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