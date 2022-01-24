Американский рынок акций падает: сколько за неделю потеряли Маск, Безос и Цукерберг

С 14 по 21 января произошло стремительное падение акций на рынке Соединенных Штатов Америки. Это стало следствием решения Федеральной резервной системы о повышении учетной ставки на 50 пунктов в марте. Реакцией инвесторов явилось падение акций практически всех компаний страны. Поэтому через неделю капитал миллиардеров США сразу обвалился, а вот на сколько — посчитали в издании "Forbes", передает портал "Комментарии".

Падение американского рынка акций. Фото из открытых источников

К примеру, акции стриминговой платформы Netflix в конце минувшей недели упали более чем на 20%. Соответственно и состояние одного из соучредителей и главы сервиса Рида Хастингса упало на 1 млрд долларов – до 4,1 млрд долларов.

Самый богатый человек планеты – Илон Маск – обеднел за прошлую неделю на 23,9 миллиарда долларов. Основатель Tesla возглавил список тех миллиардеров, капиталы которых снизились больше всего на фоне всеобщего падения американского фондового рынка. Основатель Amazon Джефф Безос за неделю потерял 19 млрд долларов и опустился со второго на третье место в списке самых богатых людей мира. Вторая строчка досталась главе Louis Vuitton Бернару Арно, состояние которого увеличилось на 4,5 млрд долларов.

На фоне падения акций, состояние Марка Цукерберга снизилось на 10 млрд долларов, капиталы соучредителей Google Ларри Пейджа и Сергея Брина — на 7,5 млрд и 7,2 млрд соответственно.

Обеднел и генеральный директор компании "Moderna" Стефан Бансель – его капиталы упали на 22% до 5,2 млрд долларов. Акции Moderna упали из-за того, что вакцина компании оказалась менее эффективной против нового штамма коронавируса "Омикрон".

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, на акции каких компаний следует обратить внимание в 2022 году.

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