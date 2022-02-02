Акции PayPal рухнули: что произошло

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Людмила Слободенюк
Акции PayPal обвалились на 17,92% после оглашения отчета за IV квартал 2021 года и за весь прошлый год. Инвесторов не порадовали перспективы и прогнозы на 2022 год, поэтому они отреагировали. Об этом пишет издание "Forbes", передает портал "Комментарии".
Акции PayPal рухнули. Фото из открытых источников
Квартальная выручка в конце 2021 года оправдала ожидания аналитиков, а вот чистая прибыль — нет. На результаты компании давит растущая инфляция и возвращение покупателей в оффлайн-магазины. Еще один негативный фактор, который оказал существенное влияние на позиции платежной системы — разрыв с Ebay.
Сейчас, по мнению аналитиков, покупать акции PayPal является нецелесообразным шагом. После возвращения людей в офлайн-магазины, позиции главных конкурентов PayPal — Visa и Mastercard, перспективы которых не сильно росли с середины 2020 года, окрепли и демонстрируют лучшие прогнозы.
Однако если оценивать акции PayPal с P/E (отношение рыночной цены к прибыли) на основе ее прогноза на 2022 год, то они уже стоят дешевле акций Mastercard и Visa, при все еще высоких ожидаемых темпах роста прибыли.
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