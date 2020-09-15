Борьба за активы УМХ: зачем Коломойскому еще одно медиа

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Таисия Ерохина
Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) признало победителем конкурса по отбору управляющего активами Украинского Медиа Холдинга ООО "1+1 Интернет", которое входит в группу "1+1 медиа" Игоря Коломойского. "Комментарии" попросили экспертов оценить решение, которое УМХ уже оспаривает, а также пояснить – только ли деньги должны всё решать на медиарынке и зачем Коломойскому очередной медиаресурс.
Политолог Олег Гнатюк напоминает, что УМХ был ранее конфискован у беглого "младоолигарха" Сергея Курченко. Теперь медиахолдинг, похоже, получил нового владельца в лице ООО "1 + 1 Интернет", входящего в группу "1 + 1 media" другого олигарха - Игоря Коломойского.
"Данное соглашение стало не случайностью именно в разгар местных выборов. Оно может серьезно повлиять на ход избирательного процесса, – считает Олег Гнатюк. – Речь идет о судьбе 72 компаний, которым принадлежат права на десятки как региональных, так и всеукраинских СМИ. Среди них известные онлайн-ресурсы "Бигмир.нет", "Корреспондент", "Фокус", украинские версии Forbes и Vogue, ведущие радиостанции и тому подобное. Организатор конкурса – АРМА – уверяет, что победитель предложил выгодные условия управления активами, а также гарантированную сумму ежемесячных отчислений в бюджет в размере 5 млн грн".
По словам политолога, не секрет, что в нашей стране медиаресурс - это оружие, которое может уничтожить конкурентов и навязать собственную повестку дня, а также эффективно влиять на решение украинских избирателей.
"Поэтому иметь в своем арсенале мощную медиа машину, как видим, стало для компании Коломойского реалистичной задачей, – отмечает эксперт. – Еще одна цель такого решения - дальнейшее давление на действующую власть, которая в нынешних условиях испытывает многочисленные атаки оппонентов. И которая не способна адекватно им ответить, потому что не обладает достаточным медиаресурсом".
Тот же канал "1+1" не проявляет полную лояльность и приверженность к власти, подчеркивает Олег Гнатюк. Кроме того, напоминает он, 25% кампании Коломойского недавно выкупил Медведчук. А это свидетельствует о дальнейшем влиянии на информационное пространство Украины и навязывании собственной повестки дня оппозиционными политиками.
"В то же время СМИ Ахметова и Пинчука проявляют полную приверженность действующей власти, пока главой правительства остается человек Ахметова. В случае роспуска правительства - ситуация может кардинально измениться", – прогнозирует политолог.
По мнению Олега Гнатюка, в ближайшем будущем следует ожидать дальнейшего роста медиамощности УМХ, формирования новой информповестки, развертывания борьбы в СМИ между президентской командой и оппозиционными силами. Особенно остро это будет происходить на фоне проведения местных выборов в Украине и их будущих результатов.
"Учитывая то, что есть, что делить, всегда найдутся те, кто поделить хочет, – отмечает руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов. – Коломойский давно положил глаз на УМХ. Его структуры саботировали первые конкурсы. После он уверял, что АРМА хочет продать УМХ кому угодно, только не 1+1. Традиционная тактика Коломойского - "рейдерство" активов, была задействована и сейчас".
Валерий Дымов напоминает, что активы фактически всех структур, в которых имеет свою долю Коломойский, загонялись в долги. Важные для государства решения блокировались. А решения судов всегда были в пользу олигарха.
"Следует обратить внимание на то, что Коломойский выигрывает практически все суды в Украине. Потому что имеет здесь достаточно мощное влияние на правоохранительную и судебную системы. И оно лишь возросло с приходом к власти Зеленского, во многом приведенным туда за руку самим Коломойским. А вот за пределами Украины, где реально мощная и независимая система правосудия, Коломойский – проигрывает. В Украине лишь под нажимом МВФ был принят так называемый "антиколомойский закон". А так – власть играет за Коломойского. Подыгрывает ему – так точно. Так что в решении АРМА о передаче УМХ в руки его структурам я не сомневался", – говорит эксперт.
По мнению Валерия Дымова, чтобы переломить ситуацию, следует принимать такой закон о медиа, который не будет средством борьбы с политическими оппонентами, журналистами, свободой слова (как проект закона, который уже пытались протянуть через парламент).
"В закон нужно заложить нормы, которые позволят сделать наш медиарынок прозрачным, – подчеркивает эксперт. – Чтобы мы знали собственников каналов, чтобы кланы олигархов (бизнес, сросшийся с властью) не создавали фейки, не вели пропагандистские массированные атаки, не приводили к власти свои политические филиалы. Прозрачность и понятные правила - касается и якобы конкурентов с противоположной стороны ("пул Медведчука" или того же Курченко). Достаточно вспомнить, как журналисты 1 + 1 узнали о "25% акций Медведчука" в структуре собственности канала, о давнем партнерстве Суркиса с Коломойским и т.д… Мы должны понимать, что "милые бранятся - только тешатся", причем за наш с вами счет. Следует построить такие отношения, чтобы журналисты и все граждане получили право на объективную информацию".
Телеведущий, медиаэксперт Сергей Дойко, оценивая ситуацию на украинском медиарынке, привел довольно яркий пример из реальной жизни.
"Немного жестковато прозвучит, но такое действительно было при мне лично - лет 17 или 18 назад. Тогда одно СМИ планировало получить дополнительные лицензии на вещание в регионах страны. Оно имело для этого все возможности, потенциал и амбиции руководителей. Но в виду того, что в жизни могло быть всякое, и хорошо понимая, что кто-то из конкурентов может перебить такую перспективу, один из руководителей этого СМИ так прямо и высказался: если не дадут лицензий на вещание, то, мол, и ртуть может в коридорах тех, кто их не выдал, нечаянно разлиться", – рассказывает Сергей Дойко.
По его словам, в мире медиа правят и будут править три фактора: связи, деньги и покровительство.
"Это моя точка зрения, какой бы дискуссионной она не была, – подчеркивает Сергей Дойко. – Конечно же, кто-то должен делать качественные программы, удачно верстать выпуски новостей, быть почерками, лицами или голосами СМИ. Ведь именно лица – персоны, личности, их манеры, стиль, эксклюзивность – и рождают уникальность того или иного СМИ. Но! "Девушку танцует" далеко не всегда тот, кто хорошо танцует. Нередко это - тот, кто пригласил этого хорошего "танцора" на вечеринку. И от качества "паркета", привлекательности "музыки", количества "аплодисментов" и высоты "сцены", как ни крути, зависит если не всё, то очень многое".
Напомним, в АРМА отрицают, что меняли требования конкурса на управление активами УМХ.
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