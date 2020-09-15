Борьба за активы УМХ: зачем Коломойскому еще одно медиа

Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) признало победителем конкурса по отбору управляющего активами Украинского Медиа Холдинга ООО "1+1 Интернет", которое входит в группу "1+1 медиа" Игоря Коломойского. "Комментарии" попросили экспертов оценить решение, которое УМХ уже оспаривает, а также пояснить – только ли деньги должны всё решать на медиарынке и зачем Коломойскому очередной медиаресурс.

"Данное соглашение стало не случайностью именно в разгар местных выборов"

Политолог Олег Гнатюк напоминает, что УМХ был ранее конфискован у беглого "младоолигарха" Сергея Курченко. Теперь медиахолдинг, похоже, получил нового владельца в лице ООО "1 + 1 Интернет", входящего в группу "1 + 1 media" другого олигарха - Игоря Коломойского.

"Данное соглашение стало не случайностью именно в разгар местных выборов. Оно может серьезно повлиять на ход избирательного процесса, – считает Олег Гнатюк. – Речь идет о судьбе 72 компаний, которым принадлежат права на десятки как региональных, так и всеукраинских СМИ. Среди них известные онлайн-ресурсы "Бигмир.нет", "Корреспондент", "Фокус", украинские версии Forbes и Vogue, ведущие радиостанции и тому подобное. Организатор конкурса – АРМА – уверяет, что победитель предложил выгодные условия управления активами, а также гарантированную сумму ежемесячных отчислений в бюджет в размере 5 млн грн".

По словам политолога, не секрет, что в нашей стране медиаресурс - это оружие, которое может уничтожить конкурентов и навязать собственную повестку дня, а также эффективно влиять на решение украинских избирателей.

"Поэтому иметь в своем арсенале мощную медиа машину, как видим, стало для компании Коломойского реалистичной задачей, – отмечает эксперт. – Еще одна цель такого решения - дальнейшее давление на действующую власть, которая в нынешних условиях испытывает многочисленные атаки оппонентов. И которая не способна адекватно им ответить, потому что не обладает достаточным медиаресурсом".

Тот же канал "1+1" не проявляет полную лояльность и приверженность к власти, подчеркивает Олег Гнатюк. Кроме того, напоминает он, 25% кампании Коломойского недавно выкупил Медведчук. А это свидетельствует о дальнейшем влиянии на информационное пространство Украины и навязывании собственной повестки дня оппозиционными политиками.

"В то же время СМИ Ахметова и Пинчука проявляют полную приверженность действующей власти, пока главой правительства остается человек Ахметова. В случае роспуска правительства - ситуация может кардинально измениться", – прогнозирует политолог.

По мнению Олега Гнатюка, в ближайшем будущем следует ожидать дальнейшего роста медиамощности УМХ, формирования новой информповестки, развертывания борьбы в СМИ между президентской командой и оппозиционными силами. Особенно остро это будет происходить на фоне проведения местных выборов в Украине и их будущих результатов.

"Коломойский выигрывает практически все суды в Украине"

"Учитывая то, что есть, что делить, всегда найдутся те, кто поделить хочет, – отмечает руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов. – Коломойский давно положил глаз на УМХ. Его структуры саботировали первые конкурсы. После он уверял, что АРМА хочет продать УМХ кому угодно, только не 1+1. Традиционная тактика Коломойского - "рейдерство" активов, была задействована и сейчас".

Валерий Дымов напоминает, что активы фактически всех структур, в которых имеет свою долю Коломойский, загонялись в долги. Важные для государства решения блокировались. А решения судов всегда были в пользу олигарха.

"Следует обратить внимание на то, что Коломойский выигрывает практически все суды в Украине. Потому что имеет здесь достаточно мощное влияние на правоохранительную и судебную системы. И оно лишь возросло с приходом к власти Зеленского, во многом приведенным туда за руку самим Коломойским. А вот за пределами Украины, где реально мощная и независимая система правосудия, Коломойский – проигрывает. В Украине лишь под нажимом МВФ был принят так называемый "антиколомойский закон". А так – власть играет за Коломойского. Подыгрывает ему – так точно. Так что в решении АРМА о передаче УМХ в руки его структурам я не сомневался", – говорит эксперт.

По мнению Валерия Дымова, чтобы переломить ситуацию, следует принимать такой закон о медиа, который не будет средством борьбы с политическими оппонентами, журналистами, свободой слова (как проект закона, который уже пытались протянуть через парламент).

"В закон нужно заложить нормы, которые позволят сделать наш медиарынок прозрачным, – подчеркивает эксперт. – Чтобы мы знали собственников каналов, чтобы кланы олигархов (бизнес, сросшийся с властью) не создавали фейки, не вели пропагандистские массированные атаки, не приводили к власти свои политические филиалы. Прозрачность и понятные правила - касается и якобы конкурентов с противоположной стороны ("пул Медведчука" или того же Курченко). Достаточно вспомнить, как журналисты 1 + 1 узнали о "25% акций Медведчука" в структуре собственности канала, о давнем партнерстве Суркиса с Коломойским и т.д… Мы должны понимать, что "милые бранятся - только тешатся", причем за наш с вами счет. Следует построить такие отношения, чтобы журналисты и все граждане получили право на объективную информацию".

"В мире медиа правят и будут править три фактора: связи, деньги и покровительство"

Телеведущий, медиаэксперт Сергей Дойко, оценивая ситуацию на украинском медиарынке, привел довольно яркий пример из реальной жизни.

"Немного жестковато прозвучит, но такое действительно было при мне лично - лет 17 или 18 назад. Тогда одно СМИ планировало получить дополнительные лицензии на вещание в регионах страны. Оно имело для этого все возможности, потенциал и амбиции руководителей. Но в виду того, что в жизни могло быть всякое, и хорошо понимая, что кто-то из конкурентов может перебить такую перспективу, один из руководителей этого СМИ так прямо и высказался: если не дадут лицензий на вещание, то, мол, и ртуть может в коридорах тех, кто их не выдал, нечаянно разлиться", – рассказывает Сергей Дойко.

По его словам, в мире медиа правят и будут править три фактора: связи, деньги и покровительство.

"Это моя точка зрения, какой бы дискуссионной она не была, – подчеркивает Сергей Дойко. – Конечно же, кто-то должен делать качественные программы, удачно верстать выпуски новостей, быть почерками, лицами или голосами СМИ. Ведь именно лица – персоны, личности, их манеры, стиль, эксклюзивность – и рождают уникальность того или иного СМИ. Но! "Девушку танцует" далеко не всегда тот, кто хорошо танцует. Нередко это - тот, кто пригласил этого хорошего "танцора" на вечеринку. И от качества "паркета", привлекательности "музыки", количества "аплодисментов" и высоты "сцены", как ни крути, зависит если не всё, то очень многое".

Напомним, в АРМА отрицают, что меняли требования конкурса на управление активами УМХ.

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