Что ждет "Мотор Сич" - прогнозы экспертов

В конце января может состояться внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Мотор Сич", вокруг которого продолжается борьба между китайскими инвесторами (и поддерживающим их Александром Ярославским, побывавшим 19 января в СБУ, куда его вызвали в рамках расследования ситуации вокруг ПАО) и экс-владельцем контрольного пакета акций предприятия, руководителем компании Вячеславом Богуслаевым. Какое будущее ждет "Мотор Сич", и почему нынешняя власть, как и прошлая, никак не может повлиять на ситуацию, разбирались украинские эксперты.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Скорее всего, предприятие закроют, сотрудников уволят"

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ (в отставке) Олег Стариков считает, что при нынешней геополитической обстановке и слабости украинского руководства перспектив у "Мотор Сич" нет.

"Скорее всего, это высокотехнологическое предприятие будет закрыто, люди – уволены, что создаст очередную точку социального напряжения, — прогнозирует эксперт. — К сожалению, Украина попала в "серую зону" технологической войны, которая идет между США и Китайской Народной Республикой (КНР)".

По словам Олега Старикова, первым шагом такой войны на нашем поле была "рекомендация" посольства США в Украине приостановить сотрудничество с КНР. В том числе в рамках китайских инвестиций в "Мотор Сич". Затем заместитель госсекретаря США Кит Крач заявил, что МИД Украины демонтирует все оборудование компании Huawei, установленное на ведомственных зданиях.

"Ну, а то, что "Мотор Сич" производит высокотехнологическое вооружение, которое может использовать национально-освободительная армия Китая – еще одна причина, почему США взялись плотно за это предприятия и сделку вокруг него", — поясняет Олег Стариков. — Если бы США заботились о сохранении данного предприятия и всего технологического цикла, инженерно-технического персонала, они бы сам инвестировали в нас. Помогли с определенными технологиями, с выходом на рынки сбыта США, стран НАТО, других стратегических партнеров. Чтобы это уникальное предприятие продолжало работать. К сожалению, этого нет. И прошлая американская администрация, и, думаю, та, что приходит сейчас к власти, не рассматривают возможность использования военно-промышленного комплекса Украины (одного из мощнейших во время СССР), чтобы вытеснять ВПК России с рынков, куда та поставляет оружие и боевую технику, которые использовались в бывшем Союзе".

"На кону инвестиционный имидж страны"

Аналитик, кандидат экономических наук Владимир Коваль считает конфликт вокруг ПАО "Мотор Сич" классическим примером того, как в Украине решаются проблемы собственности относительно крупных объектов.

"Вроде бы и законы есть, и государство защищает (или декларирует это намеренье) инвесторов. Но особенности украинского бизнеса, так сказать, позволяют всё перевернуть с ног на голову. Ключ от кабинета директора, зачастую позволяет наплевать на законные права акционеров. Ситуация с набсоветом и акционерами ПАО "Мотор Сич" — это как машина времени, которая возвращает нас в рейдерскую эпоху конца 90-х", — подчеркивает Владимир Коваль.

Однако, отмечает он, в данном случае есть особенности. А именно — наличие китайского инвестора, что выводит конфликт вокруг ПАО в несколько другую плоскость.

"Это уже не просто борьба за один крупный объект. На кону — инвестиционный имидж страны, — поясняет эксперт. — Ситуация с "Мотор Сич" — лакмусовая бумажка для власти. Сможет государство защитить собственника — сигнал для инвесторов о том, что Украина не страна третьего мира, где всё решается подковерно, в нужных кабинетах. Ну, а если нет — то о программе большой приватизации (я уж не говорю о наращивании объемов прямых иностранных инвестиций), можно забыть".

Как сообщал портал "Комментарии", китайские инвесторы ПАО “Мотор Сич” начали международный арбитраж с целью взыскания с государства Украина $3,5 млрд. Они квалифицируют действия украинской власти как экспроприацию их инвестиций в это предприятия.





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