Миллиарды за "Мотор Сич": удастся ли Китаю взыскать деньги с Украины

Китайские инвесторы ПАО “Мотор Сич” начали международный арбитраж с целью взыскания с государства Украина $3,5 млрд. Они квалифицируют действия украинской власти как экспроприацию их инвестиций в это предприятия. Как Украине выйти из ситуации с наименьшими потерями с читателями "Комментариев" поделились украинские эксперты.

"Украина обязана отстоять свой интерес"

Одной из основных причин сложностей взаимных отношений Украины с КНР является украинско-китайское соглашение 1992 года о поощрении и взаимной защите инвестиций. Об этом напоминает политический и экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок.

"Этот документ предоставляет инвесторам определенные права и гарантии защиты. Но не содержит ни одного упоминания о защите национальной безопасности Украины, – подчеркивает эксперт. – Поэтому урегулирования спора, где Китай требует взыскать с Украины 3,5 млрд. долларов, будет непростым. Но небезнадежным".

Как поясняет Валерий Клочок, эта сумма является презентационной. Но вряд ли будет подтверждена судом для компенсации. Хотя бы потому, что часть купленных акций "Мотор Сич" находится в собственности оффшорных компаний, структура контроля над которыми пока не раскрывается (имеется в виду акции, которые в свое время продал экс-собственник предприятия, его "почетный президент" Вячеслав Богуслаев).

"Учитывая довольно скандальную деятельность предприятия в части возможной поставки запчастей для России в условиях войны с ней, Украине следует приложить максимум усилий для защиты своей позиции. Несмотря на юридическую контраверсийность наших позиций и многочисленные публичные спекуляции касательно влияния США на этот процесс, мы обязаны отстоять свой интерес. Иначе мы навсегда потеряем возможность быть представленными на международном рынке вертолетов, – уверен Валерий Клочок. – Конечно, время существенно утрачено. В условиях судебных споров сложно поднимать вопрос о реприватизации предприятия. Но это стоит делать. Альтернативой также может стать и государственный заказ, чтобы не искать партнеров и спонсоров и не покупать на миллиарды гривен вертолеты иностранного производства".

"Торговые войны продолжаются, и это плохо"

Политический эксперт Светлана Кушнир уверена: "Украина нарвалась на санкции, потому что тупо решила не соблюдать свои прагматичные экономические интересы. В разборках между Китаем и США мы стали инструментом борьбы. Китайцы готовы были инвестировать в Украину, Штаты этому мешали. В итоге теряем только мы…"

Торговые войны продолжаются – и это плохо для нас, подчеркивает Светлана Кушнир.

"Мы теряем свой промышленный потенциал, теряем потенциальных (и очень мощных) инвесторов. А по ходу дела теряем еще и субъектность. Потому что играем не мы – играют нами, – поясняет эксперт. — Чем закончится ситуация вокруг Мотор Сич? С моей точки зрения, ситуация критическая".

Светлана Кушнир считает, что Украина этот спор проиграет.

"К сожалению, бюджет (то есть, мы с вами) заплатит за всё… И за этот казус Мотор Сичи – тоже", – резюмирует эксперт.

Как сообщал портал "Комментарии", китайские инвесторы "Мотор Сич" направили украинскому правительству сообщение о намерении начать международный арбитраж против государства Украина в связи с нарушением нашей страной международных обязательств, закрепленных в Соглашении между правительством Украины и правительством КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций. "Комментарии" вместе с экспертами разобрались, почему Украина оказалась между молотом и наковальней в ситуации с китайскими инвестициями и есть ли выход из ситуации.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!