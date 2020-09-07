Мотор Сич против Украины: что стала причиной скандала с китайскими инвестициями

Китайские инвесторы "Мотор Сич" направили украинскому правительству сообщение о намерении начать международный арбитраж против государства Украина в связи с нарушением нашей страной международных обязательств, закрепленных в Соглашении между правительством Украины и правительством КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций. "Комментарии" вместе с экспертами разобрались, почему Украина оказалась между молотом и наковальней в ситуации с китайскими инвестициями и есть ли выход из ситуации.

"Продавать свою продукцию в ЕС "Мотор Сич" также не может"

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко напоминает, что ситуация с "Мотор Сич" находится в подвешенном состоянии с 2015 года.

"Тогда, насколько я помню, китайская сторона впервые предложила вариант покупки акций предприятия. Ведь компания оказалась в сложном положении в связи с: а) войной с РФ и невозможностью вести бизнес-деятельность из-за санкций; б) отсутствием заказов со стороны правительства Украины... Буквально сразу против такой сделки (цена вопроса 250 млн долларов) выступили США. Уже тогда Украина могла вполне спокойно заявить, что если Штаты что-то не устраивает, то они могут перекупить контракт за 500 млн, к примеру. Но ничего подобного сделано не было - и ситуацию довели уже до подписания взаимных обязательств", – отмечает эксперт.

По словам Юрия Гаврилечко, продавать свою продукцию в ЕС "Мотор Сич" также не может - из-за отсутствия так называемого "промышленного безвиза".

"Те "дятлы", которые с украинской стороны готовили соглашение о ЗСТ с ЕС, об этом не подумали. Или им заплатили ЕСовцы, чтобы Украина упустила моменты, разрешающие выход на рынки ЕС нашей высокотехнологической продукции, – поясняет эксперт. – Так что налицо или коррупция, или глупость. Но в этом пусть СБУ разбирается с НАБУ, САП, ГБР и иже с ними".

Юрий Гаврилечко уверен, что Украина отстаивать свои интересны. И если кого-то что-то в сделке не устраивает, то этот кто-то должен перекупить контракт по такой стоимости, чтобы и владельцы "Мотор Сич" получили своё, и неустойку было чем погасить, и моральные убытки китайцев покрыть.

"Менее, чем за 1-1,5 млрд долларов, начинать разговор о возможной отмене соглашений не стоит, по-моему", – делится эксперт.

Между тем, ущерб от сложившейся ситуации, которая отрицательно сказывается на взаимоотношениях Skyrizon (китайские инвесторы из Skyrizon в 2016 г. приобрели 56 % акций расположенного в Запорожье украинского предприятия авиационного моторостроения ПАО “Мотор Сич”) и ее аффилированных структур с банками и биржевых котировках, китайские инвесторы уже оценивают в более, чем 3,5 млрд долл.

"Последствия первыми почувствуют простые граждане"

Экономический эксперт Владислав Банков считает, что создавшаяся ситуация - яркое воплощение вечной некомпетентности украинских властей.

"Одно правительство подписывает международные соглашения, не понимая их суть и последствия. Другие попадают в тотальную финансово-политическую зависимость к зарубежным партнерам", – поясняет эксперт.

Владислав Банков призывает называть вещи своими именами: "Нашей страной управляет и управляла, фактически, оккупационная администрация, всегда зависимая от местных олигархов, и по ситуации - то от Кремля, то - от Белого Дома".

В контексте этого момента, лучшая стратегия для правительства компрадоров - устраниться, переведя конфликт в чисто коммерческое русло, считает эксперт.

"Тем более, что китайская сторона предлагает Украине выйти из ситуации с наименьшими репутационными потерями для нашей стороны, – отмечает Владислав Банков. – Другой вопрос заключается в том, как не ущемить интересы Вашингтона, учитывая его постоянное противостояние с Китаем. И это - серьезно. Ведь в случае, если конфликт не удастся разрешить, последствия первыми почувствуют простые граждане".

"Хуже всего, что это повторяется снова и снова"

Эксперт Украинского института будущего (УИБ) Ростислава Смирнов уверен, что главная беда нашей страны – отсутствие четкой стратегии. Во всём.

"Это касается и геополитики - как вести себя с другими странами. И экономики. И многого другого. Мы всегда рефлексируем. Но четкой, внятной, СВОЕЙ позиции – нет. Что объяснимо, так как нет стратегии, – отмечает Ростислав Смирнов. – Мы ведь знаем, что американцы - наши ключевые партнеры, которые нам необходимы и помогают, чтобы мы, условно говоря, не остались один на один с РФ (Европа - это не всегда надежный партнер, что показывает та же ситуация со строительством Северного Потока-2). Тем не менее, заходим в стадию конфликта, разрешая китайцам покупать "Мотор Сич". И вряд ли не понимаю, что это вызовет неприятие у наших американских партнеров".

По словам эксперта УИБ, бизнесовый подход в своих интересах, привлечение в Украину больших инвестиций, больших игроков – безусловно, важно. Но мы пытаемся всем угодить, при этом ни с кем не портя отношения. А так не бывает…

Ростислав Смирнов подчеркивает: "Давно пора определить наши векторы, рынки развития. Ведь часть мы дружим со странами, с которыми нам это делать не выгодно: мы туда ничего не поставляем, а наш рынок для них открыт. При этом забываем о государствах, которые готовы инвестировать в нас, с которыми у нас хороший торговый баланс… Ситуация с китайскими инвестициями в "Мотор Сич" – патовая. И закончится они при любом раскладе – плохо для Украины. Правильного выбора нет - оба варианта плохие. Хуже всего, что это повторяется снова и снова".

Ранее эксперты рассказали, насколько реально воплотить в жизнь планы правительства по привлечению "инвестиционных нянь".

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