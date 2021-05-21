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CША будут закупать в Украине грузовики "КрАЗ" для своей армии

Американская армия пополнится украинскими грузовиками "КрАЗ"

сегодня, 16:09
Автор:

Денис Подставной

Украинская компания "АвтоКрАЗ" заключила 3-летний контракт с армией США. Об этом сообщает пресс-служба завода. 

CША будут закупать в Украине грузовики "КрАЗ" для своей армии

КрАЗ - фото: из открытых источников

По словам представителей производителя грузовой техники, в поставку для нужд Командования по организации подрядных работ армии Соединенных Штатов Америки будет входить грузовая техника и запасные части для неё, а именно — полноприводные грузовики, включая бортовые и безбортовые авто и автоцистерны для топлива и воды. Заказчиком выступила американская компания "US21 Incorporated" из штата Вирджиния. Данная компания регулярно совершает поставки для Министерства обороны США. 

В КрАЗе отметили, что данный контракт является престижным и доказывает, что компания является ведущим мировым производителем грузовой техники и надежным партнером. В пресс-службе также подчеркнули, что гордятся этим заказом и тем, что им предстала возможность внести свой вклад в развитие программы американской армии по поддержке международной безопасности. 

Для справки: "КрАЗ" — это украинский автомобилестроительный завод, который существует уже больше чем полвека. В одно время завод был крупнейшим производителем грузовиком в Европе опережая даже Volvo и Mercedes. Такой статус он сохранял вплоть до 1995 года. Сейчас завод, является собственностью ПАО "АвтоКрАЗ", которое было создано на его базе. 

Напомним: ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ГФС пришла с обысками к “Агро Газ Трейдинг”. Компания заявила о фабрикации уголовного дела против нее, а также о том, что Верховная рада назначила трех новых министров: чем они живут и что имеют.




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Источник: http://www.autokraz.com.ua/index.php/uk/novini-ta-media/news/item/4316-avtokraz-bude-vykonuvaty-postavky-dlia-armii-ssha
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