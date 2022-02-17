logo

BTC/USD

42123.46

ETH/USD

3001.45

LTC/USD

122.95

USD/UAH

28.65

EUR/UAH

32.55

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес новости компаний Дела Цукерберга обстоят все хуже: теперь компания Google анонсировала изменение правил конфиденциальности
commentss НОВОСТИ Все новости

Дела Цукерберга обстоят все хуже: теперь компания Google анонсировала изменение правил конфиденциальности

Google ограничит передачу информации сторонним компаниям, а также уменьшит утечку данных через рекламные платформы

сегодня, 15:48
Автор:

Людмила Слободенюк
Поделитесь публикацией:

Компания Google анонсировала изменения в своей политике конфиденциальности. По мнению экспертов, изменения могут "добить" последний гвоздь в надгробии таких компаний, как Facebook, Instagram, Twitter и т.д. Об этом пишет издание "CNBС", передает портал "Комментарии".

Дела Цукерберга обстоят все хуже: теперь компания Google анонсировала изменение правил конфиденциальности

Марк Цукерберг. Фото из открытых источников

В прошлом году компания Apple изменила условия приватности для пользователей операционной системы IOS. Тогда компания спросила у всех владельцев iPhone разрешения на то, чтобы собирать информацию о себе. Лишь каждый четвертый разрешил такую опцию. Это подорвало бизнес таких гигантов, как Facebook, ведь именно эта информация помогала им настраивать рекламные алгоритмы, в зависимости от предпочтений людей. После выхода обновления Apple, компания Цукерберга недополучила 10 млрд долларов выручки. Впоследствии акции Meta упали на четверть в день, компания потеряла 200 млрд долларов капитализации.

Теперь на такой же шаг идет и Googlе. Разрешение на сбор информации о себе спросят у всех, кто пользуется операционной системой Android. Закончить внедрение новых правил должны уже через два года. Ситуация значительно усложнилась, поскольку в мире на операционной системе Android работают 70% устройств. За следующие два года у Цукерберга есть время, чтобы приспособиться к новым условиям рынка, ведь теперь собирать данные о пользователях ему будет очень тяжело.

Напомним, ныне Марк Цукерберг всячески пытается развить идею "метавселенной", для чего даже изменил название компании.

Ранее "Комментарии" писали о том, что   в Украине злоумышленники начали активно взламывать аккаунты в Facebook

Читайте также: Цукерберг выбыл из ТОП-10 самых богатых людей мира: сколько миллиардер потерял после падения Meta





Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.cnbc.com/2022/02/16/google-plans-android-privacy-change-similar-to-apples.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!