Дела Цукерберга обстоят все хуже: теперь компания Google анонсировала изменение правил конфиденциальности

Компания Google анонсировала изменения в своей политике конфиденциальности. По мнению экспертов, изменения могут "добить" последний гвоздь в надгробии таких компаний, как Facebook, Instagram, Twitter и т.д. Об этом пишет издание "CNBС", передает портал "Комментарии".

Марк Цукерберг. Фото из открытых источников

В прошлом году компания Apple изменила условия приватности для пользователей операционной системы IOS. Тогда компания спросила у всех владельцев iPhone разрешения на то, чтобы собирать информацию о себе. Лишь каждый четвертый разрешил такую опцию. Это подорвало бизнес таких гигантов, как Facebook, ведь именно эта информация помогала им настраивать рекламные алгоритмы, в зависимости от предпочтений людей. После выхода обновления Apple, компания Цукерберга недополучила 10 млрд долларов выручки. Впоследствии акции Meta упали на четверть в день, компания потеряла 200 млрд долларов капитализации.

Теперь на такой же шаг идет и Googlе. Разрешение на сбор информации о себе спросят у всех, кто пользуется операционной системой Android. Закончить внедрение новых правил должны уже через два года. Ситуация значительно усложнилась, поскольку в мире на операционной системе Android работают 70% устройств. За следующие два года у Цукерберга есть время, чтобы приспособиться к новым условиям рынка, ведь теперь собирать данные о пользователях ему будет очень тяжело.

Напомним, ныне Марк Цукерберг всячески пытается развить идею "метавселенной", для чего даже изменил название компании.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Украине злоумышленники начали активно взламывать аккаунты в Facebook

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