Дела Нафтогаза: эксперты оценили перспективы

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
Правоохранители
расследуют несколько уголовных производств относительно деятельности компании
НАК "Нафтогаз Украины" и акта госаудита относительно проверки
компании. Об этом заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова во время
выступления с отчетом в парламенте. Есть ли шанс довести хоть какое-то из дел
по Нафтогазу до суда и приговора? Так ли подконтролен НАК своему акционеру –
Кабмину – как это нам периодически пытаются показать? Как решить проблему этого
"государства в государстве"? Ответы на эти вопросы "Комментариям" дали
эксперты.
Фото из открытых источников
По словам члена
Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, с
2015 года известно, что у правоохранительных органов есть дела касательно
руководства Нафтогаза, компаний и людей, связанных с ним. В том числе —
импортирующих газ в Украину со стороны Евросоюза.
"Но пока всё это
использовалось лишь с целью давления на Нафтогаз, газовых трейдеров,
политическую Европу. Ход делам, судя по всему, не давали, – отмечает эксперт. –
И то, что сейчас, по некоторым данным, представители Госаудитслужбы по
результатам проведенного аудита якобы насчитали недостатков и нарушений в
работе Нафтогаза на 225 млрд гривен (что якобы привело к прямым потерям
компании на сумму более 75 млрд грн) тоже может использоваться не для реального
расследования и привлечения к ответственности, а как определенный инструмент
влияния на тех людей которые контролируют Нафтогаз".
Юрий Корольчук
говорит, что в НАК имеется несколько групп влияния. А его руководитель Андрей
Коболев выполняет скорее представительскую функцию.
"Сектора поделены
между европейскими группами интересов, бизнеса. Одни занимаются торговлей
газом, другие его хранением в подземных хранилищах, финансами, кредитованием",
— рассказывает эксперт.
Он считает, что
наиболее интересно было бы увидеть расследование дел по импорту реверсного
газа.
"Там переплаты —
просто сумасшедшие. Миллиарды долларов, начиная с 2015 года. Кто согласовал,
кто договаривался? Думаю, результаты расследования были бы шокирующими. Если бы
его провели до конца", — отмечает Юрий Корольчук.
По его словам,
Нафтогаз сейчас точно неподконтролен Кабмину.
"Он отрезан от
правительства, от государства набсоветом, который и принимает ключевые решения.
И нашим властям нужно проявить политическую волю, чтобы вернуть контроль над
НАК. Для это придется отказаться выполнять нормы, которые были введены
ранее. В том числе — о корпоративном управлении. Это те самые набсоветы,
состоящие из якобы независимых членов. Которые на самом деле представляют
интересы того или иного бизнеса, работающего вокруг данной структуры. В нашем
случае – вокруг Нафтогаза", — поясняет Юрий Корольчук.
По его мнению,
Зеленский и бизнес-среда, которую отодвинули от лакомого энерго-пирога группы,
которые сегодня контролируют Нафтогаз, сейчас пытаются "таранить" НАК с помощью
и.о. министра энергетики Юрия Витренко, ранее там работавшего и немало знающего
о внутренних течениях.
"Просматривается
желание потеснить из Нафтогаза, условно говоря, Коболева и людей из его
окружения. Если будут определенные решения СБУ, Офиса генпрокурора, будут
уголовные дела, переданные в суд, можно ожидать и определенных политических
решений. Типа — ай-ай-ай, что вы тут натворили, Нафтогаз?! Надо вас уволить.
Как модно сейчас — запрос общества, — говорит Юрий Корольчук. — И тогда
Зеленский и его группа смогут влиять на НАК. Им хочется этого, безусловно.
Когда пришли во власть, им достался только Энергоатом, не подконтрольный
внешним структурам. А Нафтогаз к тому времени был уже полностью под колпаком".
Гендиректор ООО
"Нефтегазстройинформатика", председатель экспертного совета по
вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский
отмечает, что результаты расследования уголовных производств касательно
деятельности НАК "Нафтогаз Украины" напрямую зависят от профессионализма
тех, кто этим занимается – и от политической воли высшего руководств страны.
"Если будет первое и
второе — то получим объективный результат. А какой – покажет расследование", —
поясняет он.
По мнению Леонида
Униговского, в настоящее время можно говорить лишь о весьма опосредованном
влиянии Кабмина (акционера) – на функционирование Нафтогаза.
"Какое-то влияние
есть – и президента, и правительства. Но говорить о реальном следовании органов
управления Нафтогаза той политике собственности, которая сформулирована
Кабмином, не приходится", — отмечает эксперт.
Он также считает, что
деятельность набсовета НАК, куда входят, в том числе, иностранцы, должна быть
пересмотрена.
"Я не говорю, что
должны быть только наши или только иностранцы. Но считаю, что в контрактах следует
прописать, что оценка эффективности работы набсовета должна напрямую зависеть
от результатов функционирования самой компании. А результаты не радуют.
Программа 2020 провалена, украинского газа добыли намного меньше, чем
предполагалось. Но никакого реагирование в оплате или смене состава набосвета
нет", — подчеркивает Леонид Униговский.
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