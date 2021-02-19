Дела Нафтогаза: эксперты оценили перспективы

Правоохранители расследуют несколько уголовных производств относительно деятельности компании НАК "Нафтогаз Украины" и акта госаудита относительно проверки компании. Об этом заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова во время выступления с отчетом в парламенте. Есть ли шанс довести хоть какое-то из дел по Нафтогазу до суда и приговора? Так ли подконтролен НАК своему акционеру – Кабмину – как это нам периодически пытаются показать? Как решить проблему этого "государства в государстве"? Ответы на эти вопросы "Комментариям" дали эксперты.

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"В НАК имеется несколько групп влияния"

По словам члена Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, с 2015 года известно, что у правоохранительных органов есть дела касательно руководства Нафтогаза, компаний и людей, связанных с ним. В том числе — импортирующих газ в Украину со стороны Евросоюза.

"Но пока всё это использовалось лишь с целью давления на Нафтогаз, газовых трейдеров, политическую Европу. Ход делам, судя по всему, не давали, – отмечает эксперт. – И то, что сейчас, по некоторым данным, представители Госаудитслужбы по результатам проведенного аудита якобы насчитали недостатков и нарушений в работе Нафтогаза на 225 млрд гривен (что якобы привело к прямым потерям компании на сумму более 75 млрд грн) тоже может использоваться не для реального расследования и привлечения к ответственности, а как определенный инструмент влияния на тех людей которые контролируют Нафтогаз".

Юрий Корольчук говорит, что в НАК имеется несколько групп влияния. А его руководитель Андрей Коболев выполняет скорее представительскую функцию.

"Сектора поделены между европейскими группами интересов, бизнеса. Одни занимаются торговлей газом, другие его хранением в подземных хранилищах, финансами, кредитованием", — рассказывает эксперт.

Он считает, что наиболее интересно было бы увидеть расследование дел по импорту реверсного газа.

"Там переплаты — просто сумасшедшие. Миллиарды долларов, начиная с 2015 года. Кто согласовал, кто договаривался? Думаю, результаты расследования были бы шокирующими. Если бы его провели до конца", — отмечает Юрий Корольчук.

По его словам, Нафтогаз сейчас точно неподконтролен Кабмину.

"Он отрезан от правительства, от государства набсоветом, который и принимает ключевые решения. И нашим властям нужно проявить политическую волю, чтобы вернуть контроль над НАК. Для это придется отказаться выполнять нормы, которые были введены ранее. В том числе — о корпоративном управлении. Это те самые набсоветы, состоящие из якобы независимых членов. Которые на самом деле представляют интересы того или иного бизнеса, работающего вокруг данной структуры. В нашем случае – вокруг Нафтогаза", — поясняет Юрий Корольчук.

По его мнению, Зеленский и бизнес-среда, которую отодвинули от лакомого энерго-пирога группы, которые сегодня контролируют Нафтогаз, сейчас пытаются "таранить" НАК с помощью и.о. министра энергетики Юрия Витренко, ранее там работавшего и немало знающего о внутренних течениях.

"Просматривается желание потеснить из Нафтогаза, условно говоря, Коболева и людей из его окружения. Если будут определенные решения СБУ, Офиса генпрокурора, будут уголовные дела, переданные в суд, можно ожидать и определенных политических решений. Типа — ай-ай-ай, что вы тут натворили, Нафтогаз?! Надо вас уволить. Как модно сейчас — запрос общества, — говорит Юрий Корольчук. — И тогда Зеленский и его группа смогут влиять на НАК. Им хочется этого, безусловно. Когда пришли во власть, им достался только Энергоатом, не подконтрольный внешним структурам. А Нафтогаз к тому времени был уже полностью под колпаком".

"Деятельность набсовета НАК, куда входят, в том числе, иностранцы, должна быть пересмотрена"

Гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика", председатель экспертного совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский отмечает, что результаты расследования уголовных производств касательно деятельности НАК "Нафтогаз Украины" напрямую зависят от профессионализма тех, кто этим занимается – и от политической воли высшего руководств страны.

"Если будет первое и второе — то получим объективный результат. А какой – покажет расследование", — поясняет он.

По мнению Леонида Униговского, в настоящее время можно говорить лишь о весьма опосредованном влиянии Кабмина (акционера) – на функционирование Нафтогаза.

"Какое-то влияние есть – и президента, и правительства. Но говорить о реальном следовании органов управления Нафтогаза той политике собственности, которая сформулирована Кабмином, не приходится", — отмечает эксперт.

Он также считает, что деятельность набсовета НАК, куда входят, в том числе, иностранцы, должна быть пересмотрена.

"Я не говорю, что должны быть только наши или только иностранцы. Но считаю, что в контрактах следует прописать, что оценка эффективности работы набсовета должна напрямую зависеть от результатов функционирования самой компании. А результаты не радуют. Программа 2020 провалена, украинского газа добыли намного меньше, чем предполагалось. Но никакого реагирование в оплате или смене состава набосвета нет", — подчеркивает Леонид Униговский.

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