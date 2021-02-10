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Disney объявил о закрытии своей студии

Закрытие студии произойдет в апреле

сегодня, 08:55
Автор:

Мокрик Анастасия

Один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире The Walt Disney Company сообщил о закрытии студии Blue Sky, известной созданием мультфильмов "Ледниковый период", "Рио" и многих других. Об этом информирует издание Deadline.

Disney объявил о закрытии своей студии

Disney закрывает студию Blue Sky - фото: Cafecomnerd

По словам источника, прошедший год был сложным для Disney по многим направлениям. В первую очередь на положение компании повлияла пандемия, которая привела к закрытию тематических парков Уолта Диснея. Кроме того, морские круизы от компании Disney Cruise также пришлось отменить из-за COVID-19. В связи с этим в компании начались экономические проблемы.

Представитель студии отметил, что дальнейшее существование Blue Sky нецелесообразно. Решение о закрытии студии далось владельцам очень нелегко, но учитывая экономические реалии, им пришлось пойти на этот шаг. С закрытием студии под сокращение попали 450 сотрудников. Однако в компании сообщают, что для них будут искать вакансии в других внутренних студиях. Известно, что закрытие студии произойдет в апреле текущего года.

К слову, самую большую прибыль студии Blue Sky принесли анимационные фильмы "Ледниковый период", "Рио", "Хортон", "Эпик", "Фердинанд", "Роботы", "Камуфляж и шпионаж". Последний мультфильм принес больше всего прибыли - 19, 171 млн долларов.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что компания Louis Vuitton опозорилась из-за своей вещи и о причинах скандала в Сети. Также сайт информировал читателей о том, что всемирно известная американская корпорация Apple снимет с производства один из своих смартфонов.



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Источник: https://deadline.com/2021/02/blue-sky-studios-closing-disney-ice-age-franchise-animation-1234690310/
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