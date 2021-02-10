Disney объявил о закрытии своей студии

Язык
Coinspot 10.02.2021
BTC/USD
46632.08
ETH/USD
1809.07
LTC/USD
192.22
НБУ 10.02.2021
USD/UAH
27.90
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Мокрик Анастасия
Один из крупнейших
медиаконгломератов индустрии развлечений в мире The Walt Disney Company
сообщил о закрытии студии Blue
Sky, известной созданием мультфильмов "Ледниковый период", "Рио" и многих
других. Об этом информирует издание Deadline.
Disney закрывает студию Blue Sky - фото: Cafecomnerd
По словам источника, прошедший год был сложным для Disney по
многим направлениям. В первую очередь на положение компании повлияла
пандемия, которая привела к закрытию тематических парков Уолта Диснея. Кроме
того, морские круизы от компании Disney Cruise также пришлось
отменить из-за COVID-19. В связи с
этим в компании начались экономические проблемы.
Представитель студии отметил, что дальнейшее существование Blue Sky нецелесообразно.
Решение о закрытии студии далось владельцам очень нелегко, но учитывая
экономические реалии, им пришлось пойти на этот шаг. С закрытием студии под сокращение попали 450 сотрудников. Однако в компании сообщают, что для них
будут искать вакансии в других внутренних студиях. Известно, что закрытие студии произойдет в
апреле текущего года.
К слову, самую большую прибыль студии Blue Sky принесли анимационные фильмы "Ледниковый период", "Рио", "Хортон", "Эпик", "Фердинанд", "Роботы", "Камуфляж и шпионаж". Последний мультфильм принес больше всего прибыли - 19, 171 млн долларов.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что компания Louis Vuitton опозорилась из-за своей вещи и о причинах скандала в Сети. Также сайт информировал читателей о том, что всемирно известная американская корпорация Apple снимет с производства один из своих смартфонов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости