Джефф Безос увольняется с должности гендиректора Amazon

Один из богатейших людей планеты, основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос заявил о своем желании покинуть пост. Как сообщает представитель компании, его место займет топ-менеджер по облачным технологиям Энди Ясси.

Основатель Amazon Джефф Безос / фото Информатор

Смена генерального директора Amazon должна произойти в конце текущего года. Однако Безос не намерен полностью выходить из руководства компании — он станет исполнительным председателем правления.

"Я рад сообщить, что в третьем квартале я перейду на должность исполнительного председателя правления Amazon, а Энди Ясси станет генеральным директором", — сказал Безос в письме к сотрудникам. "В качестве исполнительного председателя я намерен сосредоточить свою энергию и внимание на новых продуктах и ​​ранних инициативах. Энди хорошо известен внутри компании и работает в Amazon почти столько же, сколько и я. Он будет выдающимся лидером, и я полностью уверен в нем".

Безос также уточнил, что он продолжит заниматься важными проектами Amazon, но у него также будет больше времени, чтобы сосредоточиться на Bezos Earth Fund, его космической компании Blue Origin, The Washington Post и Amazon Day 1 Fund.

Напомним, что Джефф Безос основал Amazon в 1994 году и с тех пор превратил одноразовый книжный онлайн-магазин в мега-ритейлер с глобальным охватом во множестве различных категорий, от гаджетов до продуктовых магазинов и потоковой передачи данных. Благодаря усилиям Безоса, рыночная капитализация компании на данный момент превышает 1,6 триллиона долларов.

Как сообщал портал "Комментарии", Глава Amazon Джефф Безос завершил неделю гонок против основателя Tesla Илона Маска, вновь став самым богатым человеком в мире, с оценочным чистым капиталом в 181,5 млрд долл.

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