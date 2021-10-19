Facebook дополнительно привлечет 10 тысяч работников в ЕС к созданию метавселенной

В течение следующих пяти лет компания Facebook планирует трудоустроить в странах Европейского Союза 10000 высококвалифицированных работников для создания метавселенной. Об этом сообщается в блоге компании. Как сообщалось, Facebook анонсировал проект Ego4D — это искусственный интеллект (ИИ), который будет в режиме реального времени записывать видео жизни пользователя.

Facebook - фото из открытых источников





Проект направлен на выполнение исследовательских задач, связанных с эгоцентричным восприятием: способность искусственного интеллекта понимать мир и взаимодействовать с ним от первого лица. Отмечается, что Facebook планирует дополнительно трудоустроить работников для работы над этим проектом во Франции, Германии, Ирландии, Италии, Нидерландах, Польше и Испании. "Эта инвестиция является вотумом доверия к силе европейской технологической индустрии и потенциала европейских технологических талантов", — говорится в заявлении компании.





В Facebook рассчитывают, что метавселенная способствовать развитию новых творческих, социальных и экономических возможностей и не принадлежать одной компании. Профильное издание Engadget пишет, что в Facebook уже есть офис Reality Labs в Ирландии и исследовательская лаборатория искусственного интеллекта во Франции. В 2019 компания в партнерстве с Мюнхенским техническим университетом создал исследовательский центр по этике ИИ.

Предполагается, что этим шагом компания намекает на долгосрочный масштаб перехода к метавселенной. Также Facebook таким образом сможет "напомнить" ЕС о своем экономическом вклад и влиять на соответствующую политику власти.





Напомним, ирландская комиссия по вопросам защиты данных предложила оштрафовать Facebook от 28 до 36 млн евро за нарушение общих правил ЕС, по защите данных. Об этом сообщает издание "Politico". Дело касается "принудительного согласия", которое требует от пользователей дать свое подтверждение на сбор компанией их данных для использования платформы. Также группа активистов подала подобные жалобы против Instagram, Google и WhatsApp. По данным источников издания "Politico", активисты в 2018 году подавали жалобу в австрийский регулятор, тот направил ее в Ирландию. Там регулятор предложил штраф в 36 млн евро, который Facebook будет вынужден заплатить. Эту информацию подтвердили в ирландской комиссии по вопросам защиты данных.

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