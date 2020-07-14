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ГБР начало следствие против рейдеров в деле Семок

Производитель "Семки" требует наказать рейдеров в соответствии с законодательством

сегодня, 18:21
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ГБР начало следствие против рейдеров в деле Семок

Государственное бюро расследований внесло в Единый реестр досудебных расследований информацию о трех уголовных производствах в отношении группы рейдеров, которые пытались захватить имущество крупнейшего украинского производителя снеков. Об этом передает "Юа.Инфо".

Следствие начато по подозрению в отношении следователя Сумского СБУ В. Прохненко, прокурора Сумской прокуратуры А. Жернового и других "неустановленных лиц" по подозрению в злоупотреблении властью и служебном подлоге. Сообщается, что эти должностные лица добились постановления Заречного районного суда Сумской области по аресту имущества производственного комплекса ООО "Волана" в начале июня 2020 года. Тогда как ООО "Волана" не имело никакого отношения к старому делу, которое с начала 2017 года пытались расследовать в Сумском СБУ. По данным СМИ, перспектив в деле не было никаких, поэтому его и решили использовать для ареста имущества успешного предприятия, чтобы передать производственный комплекс другим собственникам через АРМА.

Постановление районного суда было отменено апелляционным судом, а обстоятельства вынесения незаконного постановления судьей О. Капкиным изучаются на предмет возможного сговора с рейдерами в погонах. Трудовой коллектив завода также считает причастным к рейдерским действиям народного депутата Д. Лубинца, который в Верховной Раде призвал арестовать имущество завода и передать другим собственникам. Жалобы в отношении действий депутата работники завода направили руководству Верховной Рады.

По мнению представителей трудового коллектива, действия рейдеров должны быть расследованы и наказаны в соответствии с законодательством, чтобы это стало предохранителем от использование подобной рейдерской схемы в отношении любого другого предприятия.

Напомним, коллектив "Семок" требует уволить прокурора Рубана из прокуратуры.


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