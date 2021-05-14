GlobalMoney была исключена из списка участников украинской Ассоциации платежных систем

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Станислав Молчанов
Украинская Ассоциация
платежных систем UAPS сообщает об
исключении ООО "ГлобалМани" (платежная система GlobalMoney, Global24.ua) из
списка своих участников. Причиной такого решения, как информируют на сайте Ассоциации, стала негативная репутация компании ООО "ГлобалМани".
Украинская Ассоциация платежных систем исключила GlobalMoney. Фото: УАПС
Как сообщает
"Пэй Спейс Мэгэзин", информация об аресте счетов ООО "Глобал Мани" по ряду
уголовных статей стала известна еще в октябре 2020 года.
Спустя полгода, в апреле
2021 года, по информации
портала "Дело.юа", в банк-эмитенте GlobalMoney проводилась внеплановая проверка Национальным Банком
Украины. Отметим, что в то же время глава правления "Банка Альянс" подтвердила
информацию об аресте счетов ООО "ГлобалМани".
Кроме того, в конце
апреля портал "Экономические новости" сообщил о том, что fintech-компания Moneyveo разорвала
отношения с платежной системой GlobalMoney и подала на нее в суд, требуя
запретить использовать их торговую марку и принимать платежи.
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