График работы банков в Украине на новогодние праздники

В период новогодних праздников банки в Украине также закрываются на выходные. Однако некоторые сократили нерабочие дни в связи с разрешением НБУ самостоятельно корректировать свой график работы. Таким образом, банки в Украине в праздничные дни будут работать последующему графику:

ФОТО: Из открытых источников

ТАСкомбанк – 1,2, 3, 7, 8 января будут выходные дни. А 31 декабря и 6 января банк будет работать в режиме сокращенного дня. То есть, отделения закроются на час раньше обычного. По такому же графику будут работать Идея Банк, Радабанк и Юнекс Банк.

ПУМБ – с 1 по 3 января, а затем с 7 по 10 банк закрывается на выходные. Рабочим днем будет 16 января. 31 декабря и 6 января отделения также будут работать на час меньше.

ОТП Банк – с 31 декабря по 3 января, а затес с 7 по 10 января отделения будут закрыты на выходной. По сокращенному графику на 1 час отделения будут работать 6 января.

Райффайзен банк Аваль — 31 декабря отделения будут работать до 12:00, с 1 по3, а затем с 7 по 10 января в банке будут выходные дни. Такой же график будет и у Укрэксимбанка.

ПриватБанк — с 1 по 3 января отделения банков будут закрыты. Межбанковские переводы будут осуществляться 4 января. С 4 по 6 января банки будут работать в обычном режиме. А с 7 по 10 вновь отделения будут закрыты. Рабочий день у банков будет 16 января.

УкрСиббанк - 31 декабря рабочий день продлится до 12:00. С 1 по 3 и с 7 по 10 января будут выходные. 6 января рабочий день сокращен на один час.

Аккордбанк — 31 декабря также будет открыты отделения до 12:00. С 1 по 3 и с 7 по 10 – выходные. 6 января сокращенный на час день, а 16 января – рабочий день.

Универсал Банк -31 декабря и 6 января рабочий день будет сокращен на 1 час. Выходные дни – 1, 7, 8 января. 16 числа отделения будут работать вместо 8 января.

Креди Агриколь Банк – 30 декабря сокращенный на 1 час рабочий день. 31 декабря и 6 января отделения будут работать до 11:00. С 1 по 3 и с 7 по 10 – выходные дни. 16 января вместо 8-го будет рабочим.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о графике работы Новой Почты на новогодние праздники, а также о графике работы Укрпочты в праздничные дни.

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