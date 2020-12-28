Новая Почта сообщила график работы на праздники

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Мокрик Анастасия
Сегодня, 28 декабря, на официальной
странице Новой Почты (НП) появился детальный график работы на ближайшие 10
дней. В общем компания не будет работать только два дня.
ФОТО: Из открытых источников
Так, отделения
и курьерская доставка компании во время рождественских и новогодних
праздников будет
работать следующим образом:
31 декабря отделения Новой Почты будут
открыты до 15:00, 17:00 или 18:00. Это зависит от отделения. В
этот день адресная доставка НП также будет работать по сокращенному графику, до
того же времени.
В пресс-службе Новой Почты сообщили,
что в январе у них будет 2 выходных, когда отделения не будут работать вовсе. А
также адресная доставка в эти дни будет невозможна. Первый день – 1 января,
второй – 7 января.
Немного ранее на сайте компании сообщалась информация о том, что посылки НП могут задерживаться. Это связано с тем, что начиная с 18 декабря на Центральной сортировочной станции Новой почты Глобал проводятся проверки представителями уполномоченных подразделений Государственной таможенной службы.
В связи с тем, что уже образовалась очередь из отправлений, в которых доставляются заказы с зарубежных интернет-магазинов, в компании предупреждают, что посылка может прийти чуть позже указанного срока. Поэтому, если вы планируете делать заказ, нужно учесть, что сроки могут немного меняться.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что Укрпочта проинформировала украинцев о традиционной изменении графика работы в праздники, а также о том, как в Украине в период рождественских и новогодних праздников будут работать банки.
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