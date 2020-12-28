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Новая Почта сообщила график работы на праздники

График работы изменится всего на 3 дня

сегодня, 16:57
Автор:

Мокрик Анастасия

Сегодня, 28 декабря, на официальной странице Новой Почты (НП) появился детальный график работы на ближайшие 10 дней. В общем компания не будет работать только два дня.

Новая Почта сообщила график работы на праздники

ФОТО: Из открытых источников

Так, отделения и курьерская доставка компании во время рождественских и новогодних праздников будет работать следующим образом:

31 декабря отделения Новой Почты будут открыты до 15:00, 17:00 или 18:00. Это зависит от отделения. В этот день адресная доставка НП также будет работать по сокращенному графику, до того же времени.

В пресс-службе Новой Почты сообщили, что в январе у них будет 2 выходных, когда отделения не будут работать вовсе. А также адресная доставка в эти дни будет невозможна. Первый день – 1 января, второй – 7 января.

Немного ранее на сайте компании сообщалась информация о том, что посылки НП могут задерживаться. Это связано с тем, что начиная с 18 декабря на Центральной сортировочной станции Новой почты Глобал проводятся проверки представителями уполномоченных подразделений Государственной таможенной службы.

В связи с тем, что уже образовалась очередь из отправлений, в которых доставляются заказы с зарубежных интернет-магазинов, в компании предупреждают, что посылка может прийти чуть позже указанного срока. Поэтому, если вы планируете делать заказ, нужно учесть, что сроки могут  немного меняться. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что Укрпочта проинформировала украинцев о традиционной изменении графика работы в праздники, а также о том, как в Украине в период рождественских и новогодних праздников будут работать банки




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Источник: https://novaposhta.ua/ecompromo/?utm_source=novaposhta.ua&utm_medium=banner_main_940&utm_campaign=NY
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