Как в Украине будут работать банки на новогодние праздники

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Мокрик Анастасия
Появилось полное
расписание работы всех украинских банков во время новогодних
праздников. Об этом информирует пресс-служба
Национального банка Украины на своей странице в Facebook.
ФОТО: Из открытых источников
30 декабря система электронных платежей (СЭП)
будет работать до полуночи. В обычном режиме остается работа валютного рынка Украины,
депозитария, а также остальных систем
НБУ. Вечером того же дня Национальный банк Украины установит официальный
курс гривны к иностранным валютам. Он будет действовать
вплоть до 4 января.
31 декабря банковский
день в СЭП закончится в 13:00. После этого можно будет осуществлять платежи только
между банковскими учреждениями, что
подчинены одному юридическому лицу. Сообщается, что в это время участники
системы электронных платежей в НБУ, органы Государственной казначейской службы
смогут осуществлять платежи в адрес всех участников СЭП.
С 1 по 3 января
отделения банков будут закрыты. Межбанковские переводы будут осуществляться 4
января. В СЭП банковский день будет начат с 9 часов утра. Кроме того, в эти дни не будет осуществляться
операции по продаже или покупке иностранной валюты.
С 4 по 6 января
банки будут работать в обычном режиме, так же как и СЭП.
С 7 по 10 января банки также не будут работать. Отмечается, что по решению правительства 8 января будет выходным днем, вместо него банки будут работать в субботу, 16 января.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что Нацбанк выпустил новую памятную монету "Украина — Беларусь", а также о том, что в Нацбанке оценили потери экономики Украины от январского локдауна.
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