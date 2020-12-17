Как в Украине будут работать банки на новогодние праздники

Появилось полное расписание работы всех украинских банков во время новогодних праздников. Об этом информирует пресс-служба Национального банка Украины на своей странице в Facebook.

ФОТО: Из открытых источников

30 декабря система электронных платежей (СЭП) будет работать до полуночи. В обычном режиме остается работа валютного рынка Украины, депозитария, а также остальных систем НБУ. Вечером того же дня Национальный банк Украины установит официальный курс гривны к иностранным валютам. Он будет действовать вплоть до 4 января.

31 декабря банковский день в СЭП закончится в 13:00. После этого можно будет осуществлять платежи только между банковскими учреждениями, что подчинены одному юридическому лицу. Сообщается, что в это время участники системы электронных платежей в НБУ, органы Государственной казначейской службы смогут осуществлять платежи в адрес всех участников СЭП.

С 1 по 3 января отделения банков будут закрыты. Межбанковские переводы будут осуществляться 4 января. В СЭП банковский день будет начат с 9 часов утра. Кроме того, в эти дни не будет осуществляться операции по продаже или покупке иностранной валюты.

С 4 по 6 января банки будут работать в обычном режиме, так же как и СЭП.

С 7 по 10 января банки также не будут работать. Отмечается, что по решению правительства 8 января будет выходным днем, вместо него банки будут работать в субботу, 16 января.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что Нацбанк выпустил новую памятную монету "Украина — Беларусь", а также о том, что в Нацбанке оценили потери экономики Украины от январского локдауна.





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