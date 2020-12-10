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В Нацбанке оценили потери экономики Украины от январского локдауна

Введение жесткого карантина не нанесет существенного ущерба экономике - таков прогноз Нацбанка

сегодня, 15:15
Автор:

Сергей Медведев

Жесткий карантин, как известно, не лучшим образом отражается на экономике государства. Со снижением благосостояния от ограничительных мер столкнулся едва ли не каждый украинец. В том числе, запреты на деятельность серьезно ударили по многим отраслям бизнеса. Грядущий локдаун, который правительство решило провести в январе 2021 года, тоже не лучшим образом отразится на экономических показателях. В Национальном банке Украины дали свой прогноз.

В Нацбанке оценили потери экономики Украины от январского локдауна

Так, по мнению специалистов главного банка страны, потери ВВП Украины от введения жесткого карантина составят ориентировочно 0,2%. Такое заявление сделал заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб.

"По нашим оценкам, новые ограничения приведут к потерям приблизительно в 0,2% ВВП в следующем году", -  отметил банкир.

До этого о незначительном влиянии на экономику заявили в Министерстве экономического развития, где прогнозировали потери на уровне 0,04-0,06 в рамках годовых показателей.

Представитель Нацбанка также отметил, что больший ущерб приносит не сам карантин, а его ожидание, поскольку по его словам, предприниматели не понимали, как и когда будет вводиться локдаун, что затрудняло планирование деятельности.

Как сообщал портал "Комментарии", премьер-министр рассказал, что введение тотального весеннего карантина было правильным решением украинского правительства. По словам главы Кабмина, весной вирус, вызвавший пандемию во всем мире, не был досконально изучен, а следовательно, никто не знал ни о его заразности, не было выработано протоколов лечения осложнений, вызванных COVID-19. Шмыгаль настаивает на том, что введя локдаун, страна спасла тысячи жизней граждан ценой экономики.
 


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Источник: https://interfax.com.ua/news/economic/709001.html
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