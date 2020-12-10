В Нацбанке оценили потери экономики Украины от январского локдауна

Жесткий карантин, как известно, не лучшим образом отражается на экономике государства. Со снижением благосостояния от ограничительных мер столкнулся едва ли не каждый украинец. В том числе, запреты на деятельность серьезно ударили по многим отраслям бизнеса. Грядущий локдаун, который правительство решило провести в январе 2021 года, тоже не лучшим образом отразится на экономических показателях. В Национальном банке Украины дали свой прогноз.

Так, по мнению специалистов главного банка страны, потери ВВП Украины от введения жесткого карантина составят ориентировочно 0,2%. Такое заявление сделал заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб.

"По нашим оценкам, новые ограничения приведут к потерям приблизительно в 0,2% ВВП в следующем году", - отметил банкир.

До этого о незначительном влиянии на экономику заявили в Министерстве экономического развития, где прогнозировали потери на уровне 0,04-0,06 в рамках годовых показателей.

Представитель Нацбанка также отметил, что больший ущерб приносит не сам карантин, а его ожидание, поскольку по его словам, предприниматели не понимали, как и когда будет вводиться локдаун, что затрудняло планирование деятельности.

Как сообщал портал "Комментарии", премьер-министр рассказал, что введение тотального весеннего карантина было правильным решением украинского правительства. По словам главы Кабмина, весной вирус, вызвавший пандемию во всем мире, не был досконально изучен, а следовательно, никто не знал ни о его заразности, не было выработано протоколов лечения осложнений, вызванных COVID-19. Шмыгаль настаивает на том, что введя локдаун, страна спасла тысячи жизней граждан ценой экономики.



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