Иностранные инвесторы отметили успешную приватизацию гостиницы «Днепр»

Язык
BTC/USD
11410.65
ETH/USD
385.59
LTC/USD
58.11
USD/UAH
27.63
EUR/UAH
32.60
RUB/UAH
0.38
Станислав Молчанов
Приватизация гостиницы "Днепр" свидетельствует о положительных
изменениях в работе Фонда государственного имущества и сигнализирует о
возможности инвестировать в объекты госсобственности в Украине, считает основатель
Georgian Industrial Group Давид Бежуашвили. Об этом он рассказал
"Украинским новостям".
По его словам, эта продажа стала широко известной не только в Украине.
Давид Бежуашвили (крайний слева) и Владимир Зеленский. Фото: Georgian Industrial Group
"Глобальный рынок недвижимости очень чувствителен к таким событиям, и мы
также держали руку на пульсе - внимательно следили за процессом продажи гостиницы
в центре Киева. Скажу так, начиная с самого начала, с привлечения
респектабельных международных компаний к аудиту и заканчивая прозрачным
процессом аукциона - Фонд государственного имущества выполнил свою работу на высоком
профессиональном уровне, - считает Бежуашвили. - Почему так говорю? Потому что
самое главное в бизнесе - это доверие. И Фонд, открыв всю информацию и
обеспечив прозрачность всего процесса, сделал все для создания доверия, чтобы
привлечь и заинтересовать инвесторов. И да, это очень мощный сигнал о том, что инвестировать
можно честно, открыто и выгодно".
Кроме того, Бежуашвили отметил позитивную роль президента Украины Владимира
Зеленского, который лично опекается вопросами привлечения инвестиций в страну.
"Если первое лицо государства берет на себя роль проводника
инвестиций, возглавляет это направление - это уже свидетельствует о внимании к
инвесторам, - заявил Бежуашвили. - По моему мнению, инвестиции - это
единственный правильный путь движения для Украины, особенно в сложные времена для
всей мировой экономики. Поэтому избранный президентом путь на двусторонний
диалог с инвесторами это ответственная, государственная позиция, которую я
искренне приветствую. Далее - должны быть реальные действия, и мы уже видим
движение в этом направлении от тех учреждений, которые отвечают за реализацию
государственной политики. У меня была честь беседовать с президентом Зеленским
- самые хорошие впечатления, команда настроена на кардинальные перемены".
Отметим, что Georgian Industrial Group является крупнейшей холдинговой
компанией в Грузии, занимающейся бизнесом в сферах от энергетики до
недвижимости. Компания был основана в 2006 году Давидом Бежуашвили. Сейчас
работает сразу в нескольких странах, в том числе, в Украине, где инвестирует в
Херсонский порт.
Напомним, Шмыгаль перечислил предприятия, которые не
подлежат приватизации в Украине.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости