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Главная Новости Бизнес новости компаний Иностранные инвесторы отметили успешную приватизацию гостиницы «Днепр»
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Иностранные инвесторы отметили успешную приватизацию гостиницы «Днепр»

Основатель Georgian Industrial Group Давид Бежуашвили считает, что инвестиции - единственный правильный путь движения для Украины

сегодня, 12:10
Автор:

Станислав Молчанов

Приватизация гостиницы "Днепр" свидетельствует о положительных изменениях в работе Фонда государственного имущества и сигнализирует о возможности инвестировать в объекты госсобственности в Украине, считает основатель Georgian Industrial Group Давид Бежуашвили. Об этом он рассказал "Украинским новостям".

По его словам, эта продажа стала широко известной не только в Украине.

Иностранные инвесторы отметили успешную приватизацию гостиницы «Днепр»

Давид Бежуашвили (крайний слева) и Владимир Зеленский. Фото: Georgian Industrial Group

"Глобальный рынок недвижимости очень чувствителен к таким событиям, и мы также держали руку на пульсе - внимательно следили за процессом продажи гостиницы в центре Киева. Скажу так, начиная с самого начала, с привлечения респектабельных международных компаний к аудиту и заканчивая прозрачным процессом аукциона - Фонд государственного имущества выполнил свою работу на высоком профессиональном уровне, - считает Бежуашвили. - Почему так говорю? Потому что самое главное в бизнесе - это доверие. И Фонд, открыв всю информацию и обеспечив прозрачность всего процесса, сделал все для создания доверия, чтобы привлечь и заинтересовать инвесторов. И да, это очень мощный сигнал о том, что инвестировать можно честно, открыто и выгодно".

Кроме того, Бежуашвили отметил позитивную роль президента Украины Владимира Зеленского, который лично опекается вопросами привлечения инвестиций в страну.

"Если первое лицо государства берет на себя роль проводника инвестиций, возглавляет это направление - это уже свидетельствует о внимании к инвесторам, - заявил Бежуашвили. - По моему мнению, инвестиции - это единственный правильный путь движения для Украины, особенно в сложные времена для всей мировой экономики. Поэтому избранный президентом путь на двусторонний диалог с инвесторами это ответственная, государственная позиция, которую я искренне приветствую. Далее - должны быть реальные действия, и мы уже видим движение в этом направлении от тех учреждений, которые отвечают за реализацию государственной политики. У меня была честь беседовать с президентом Зеленским - самые хорошие впечатления, команда настроена на кардинальные перемены".

Отметим, что Georgian Industrial Group является крупнейшей холдинговой компанией в Грузии, занимающейся бизнесом в сферах от энергетики до недвижимости. Компания был основана в 2006 году Давидом Бежуашвили. Сейчас работает сразу в нескольких странах, в том числе, в Украине, где инвестирует в Херсонский порт.

Напомним, Шмыгаль перечислил предприятия, которые не подлежат приватизации в Украине.


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