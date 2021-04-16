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Татьяна Веремеева
Общественная организация "Институт Права и Общества", президентом и
соучредителем которого является Юрий Кармазин, опровергла озвученную ранее
информацию о группе ICU. По данным издания "Українські
новини", это
произошло во время публичной пресс-конференции, в соответствии с постановлением
Верховного суда Украины и Северного апелляционного хозяйственного суда.
«Институт Права и Общества» Юрия Карамзина опроверг ранее распространенные данные об ICU
Опровержение касается данных, которые ранее озвучили руководители "Института
Права и Общества" Юрий Кармазин, Виктор Шишкин и Иван Домбровский, о якобы
деловых взаимоотношениях ICU с американским бизнесменом Эллиотом Бройди. В том
числе, опровергнуто существование якобы консультационного соглашения между
Broidy Capital Management и ICU, сфальсифицированный характер которого был
доказан в ходе судебных разбирательств.
В ICU заявляют, что для них очень важна деловая репутация, как многолетнего
лидера финансовых рынков Центральной и Восточной Европы, и в случае неправдивых,
по их мнению, высказываний в адрес группы, они инициируют судебные
разбирательства, отстаивая свои интересы всеми предусмотренными способами.
Отметим, ранее ICU так же выиграла суд у экс-нардепа Павла Костенко,
которого обязали опровергнуть информацию о несуществующих сделках группы.
Справка.
Группа ICU – независимая финансовая группа, которая предоставляет брокерские
услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом, а также
занимается венчурными инвестициями. Группа специализируется на рынках Центральной
и Восточной Европы. Учредителями являются Макар Пасенюк и Константин Стеценко.
Ранее "Комментарии" писали, что группа ICU приняла решение усилить
поддержку Киевской школы экономики (KSE) и направить 1
млн долл. на её развитие. Это станет продолжением многолетней программы ICU
по поддержке украинского экономического образования и KSE, в частности.
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