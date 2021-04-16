Общественная организация "Институт Права и Общества", президентом и соучредителем которого является Юрий Кармазин, опровергла озвученную ранее информацию о группе ICU. По данным издания "Українські новини", это произошло во время публичной пресс-конференции, в соответствии с постановлением Верховного суда Украины и Северного апелляционного хозяйственного суда.



«Институт Права и Общества» Юрия Карамзина опроверг ранее распространенные данные об ICU

Опровержение касается данных, которые ранее озвучили руководители "Института Права и Общества" Юрий Кармазин, Виктор Шишкин и Иван Домбровский, о якобы деловых взаимоотношениях ICU с американским бизнесменом Эллиотом Бройди. В том числе, опровергнуто существование якобы консультационного соглашения между Broidy Capital Management и ICU, сфальсифицированный характер которого был доказан в ходе судебных разбирательств.

В ICU заявляют, что для них очень важна деловая репутация, как многолетнего лидера финансовых рынков Центральной и Восточной Европы, и в случае неправдивых, по их мнению, высказываний в адрес группы, они инициируют судебные разбирательства, отстаивая свои интересы всеми предусмотренными способами.

Отметим, ранее ICU так же выиграла суд у экс-нардепа Павла Костенко, которого обязали опровергнуть информацию о несуществующих сделках группы.

Справка.

Группа ICU – независимая финансовая группа, которая предоставляет брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом, а также занимается венчурными инвестициями. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы. Учредителями являются Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

Ранее "Комментарии" писали, что группа ICU приняла решение усилить поддержку Киевской школы экономики (KSE) и направить 1 млн долл. на её развитие. Это станет продолжением многолетней программы ICU по поддержке украинского экономического образования и KSE, в частности.

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