Китай оштрафовал Alibaba на рекордную сумму

Китай обязал Alibaba выплатить рекордный штраф в размере 2,8 млрд долл. (18,2 млрд юаней) после того, как антимонопольные регуляторы пришли к выводу, что компания вела себя как монополист. Об этом пишет CNN.



Alibaba оштрафовали на 2,8 млрд долл. Фото из открытых источников

Китайские государственные СМИ сообщили в субботу, что Государственное управление по регулированию рынка наложило штраф после антимонопольного расследования эксклюзивных дилинговых соглашений Alibaba, которые мешали торговцам продавать товары на конкурирующих платформах электронной коммерции – практика, известная как "выбор одного из двух".

Штраф эквивалентен 4% продаж Alibaba в Китае в 2019 году, сообщило государственное информационное агентство Синьхуа, и затмевает предыдущий рекордный штраф в размере 975 млн долл., который получил американский чипмейкер Qualcomm в 2015 году.

В последние месяцы Пекин закручивает гайки для национальных технологических лижеров Китая, что является частью регуляторных репрессий, которые президент Си Цзиньпин назвал одним из главных приоритетов страны на 2021 год. В прошлом месяце Си Цзиньпин призвал чиновников активизировать свои усилия по регулированию деятельности онлайн-компаний для поддержания социальной стабильности.

Alibaba, основанная легендарным предпринимателем Джеком Ма, является одним из самых известных и успешных частных предприятий Китая. Наложив на компанию штраф, китайские регуляторы посылают четкий сигнал о своем намерении обуздать самые мощные компании страны.

Ранее "Комментарии" писали, что власти Китая стремятся запугать владельца Alibaba. Владелец компании Джек Ма получил влиятельного врага — президента Китая Си Цзиньпин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!