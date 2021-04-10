Китай оштрафовал Alibaba на рекордную сумму

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Татьяна Веремеева
Китай обязал Alibaba выплатить рекордный штраф в размере 2,8 млрд долл.
(18,2 млрд юаней) после того, как антимонопольные регуляторы пришли к выводу,
что компания вела себя как монополист. Об этом пишет CNN.
Alibaba оштрафовали на 2,8 млрд долл. Фото из открытых источников
Китайские государственные СМИ сообщили в субботу, что Государственное
управление по регулированию рынка наложило штраф после антимонопольного
расследования эксклюзивных дилинговых соглашений Alibaba, которые мешали
торговцам продавать товары на конкурирующих платформах электронной коммерции – практика,
известная как "выбор одного из двух".
Штраф эквивалентен 4% продаж Alibaba в Китае в 2019 году, сообщило
государственное информационное агентство Синьхуа, и затмевает предыдущий
рекордный штраф в размере 975 млн долл., который получил американский чипмейкер
Qualcomm в 2015 году.
В последние месяцы Пекин закручивает гайки для национальных технологических
лижеров Китая, что является частью регуляторных репрессий, которые президент
Си Цзиньпин назвал одним из главных приоритетов страны на 2021 год. В прошлом
месяце Си Цзиньпин призвал чиновников активизировать свои усилия по
регулированию деятельности онлайн-компаний для поддержания социальной стабильности.
Alibaba, основанная легендарным предпринимателем Джеком Ма, является одним
из самых известных и успешных частных предприятий Китая. Наложив на компанию
штраф, китайские регуляторы посылают четкий сигнал о своем намерении обуздать
самые мощные компании страны.
Ранее "Комментарии" писали, что власти Китая стремятся запугать владельца Alibaba. Владелец компании Джек Ма получил влиятельного врага — президента Китая Си Цзиньпин.
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