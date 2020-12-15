Компания Adidas заговорила о продаже одного из своих брендов

Немецкая компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas заявила о возможной продаже одного из своих брендов – Reebok. Об этом пишет ВВС.

ФОТО: Из открытых источников

В августе 2005 года Adidas купил 100 % акций своего конкурента Reebok International Ltd за $3,8 млрд. Поглощение этой компании дало шанс Adidas приблизиться к лидеру рынка — компании Nike, увеличив свою долю на американском рынке до 20%, в то время как у Nike было 35%.

В 2019 году доход Reebok составил 17 млрд евро, то есть 7% годовых продаж компании Adidas. Сообщается, что за последний квартал текущего года показатели продаж упали на 7% По словам компании, это уже больше, чем у любого другого принадлежащего ей бренда. В связи с пандемией, от которой сильно пострадал Reebok, доход упал на целых 42%.

Хотя на сегодняшний день окончательно решение по продаже бренда еще не принято, уже появились потенциальные покупатели. Одной из желающих приобрести бред стала всемирно известная американская компания по производству одежды и обуви VF Corp. Ей принадлежит такой популярный бренд как Timberland.

Вторым потенциальным покупателем стала британская глобальная инвестиционная компания, которой принадлежит бренд Dr Martens. Говорить на сегодняшний день о продаже той или иной компании рано, так как окончательное решение будет принято в марте 2021 года.

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