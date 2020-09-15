Крупнейшая сделка в мире роскоши: что потеряют LVMH и Tiffany из-за отмены сделки

Язык
BTC/USD
10864.47
ETH/USD
365.60
LTC/USD
48.87
USD/UAH
28.25
EUR/UAH
33.56
RUB/UAH
0.39
Татьяна Веремеева
Новости о том, что француская компания, производитель
предметов роскоши Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) отказалась
от сделки по приобретению Tiffany & Co. не была неожиданностью.
В течение нескольких месяцев ходили слухи, что LVMH терзали
сомнения после того, как в ноябре прошлого года компания согласилась заплатить
за Tiffany 16,2 млрд долл., или 135 долл. за акцию. Это было бы самое крупное
приобретение, которое когда-либо совершала LVMH. Об этом пишет Forbes.
Еще 4 февраля 2020 года, когда акционеры LVMH согласились
на сделку, председатель правления и генеральный директор Бернар Арно бурно
обсуждал возможности Tiffany.
"Мы приближаемся к завершению нашего приобретения
Tiffany, культовой компании с богатым наследием и уникальным позиционированием
на мировом рынке роскошных ювелирных изделий. Всемирно признанный символ любви,
– говорится в его заявлении. – Tiffany станет выдающимся дополнением к нашему
уникальному портфолио люксовых брендов. Мы с нетерпением ждем возможности
приветствовать Tiffany в семье LVMH и помочь бренду достичь новых высот в
качестве дома LVMH".
После того, как на фоне пандемии коронавируса ситуация в
мире изменились LVMH не торопился с подачей заявки на антимонопольное одобрение
в ЕС, Японии, Мексике и Тайване. Все это время Tiffany выполняла свою часть
сделки, получая одобрение акционеров и регуляторов, даже когда пандемия
вынудила ее закрыть магазины.
Затем в среду, 9 сентября, LVMH официально отменила
сделку, сославшись на просьбу французского правительства отложить закрытие. Это
отправило Tiffany в суд штата Делавэр с требованием заставить LVMH продолжить
работу над сделкой.
Многие эксперты предполагают, что LVMH просто затягивает
время и пытается заставить Tiffany снизить стоимость сделки. Но включение
французского правительства в спор добавляет уровень сложности, редко
наблюдаемый при слияниях и поглощениях.
"Вовлечение французского правительства и его торговый спор
с Соединенными Штатами выводит это на совершенно другой уровень, – говорит
адвокат по слияниям и поглощениям Вильгельм Либманн, член отдела деловых услуг
Dykema и группы практики корпоративных финансов. – Я бы не сказал, что
когда-либо было что-то подобное, что пересекает границу между корпоративным
спором и международной геополитикой".
Стоит отметить, что Либман не имеет никакого отношения к
сделке, он просто изучил материалы дела.
Основываясь на своем опыте и понимании прецедентного
права штата Делавэр, Либманн говорит, что соглашение не дает LVMH выбора, как
поступить в данных обстоятельствах. Им будет трудно убедить суд штата Делавэр в
том, что на Tiffany было оказано существенное неблагоприятное воздействие,
учитывая условия, определенные в соглашении о слиянии.”
И далее он отмечает: "Делавэр исторически очень
неохотно находил материальные неблагоприятные последствия, которые позволили бы
стороне отказаться от сделки.”
По данным Reuters, LVMH готовится подать встречный иск
против Tiffany в штате Делавэр, утверждая, что Tiffany неправильно управляла
своим бизнесом во время пандемии и в ответ на гражданские беспорядки.
Но Либманн говорит, что Tiffany выполнила условия
соглашения, чтобы “вести бизнес обычным курсом” в течение этих неспокойных
времен, поскольку соглашение прямо вырезает положение о том, что Tiffany должна
соблюдать правительственные правила, что она и сделала при закрытии магазина.
Далее он утверждает, что гражданские беспорядки, имевшие
место в Нью-Йорке, Чикаго и других городах, также были включены в соглашение. В
то время он включал положения, специфичные для протестов в Гонконге, как “такие
вещи, которые не приведут к материальным неблагоприятным последствиям”, -
делится Либманн.
LVMH также оспаривает выплату Tiffany дивидендов
акционерам, в то время как компания теряла деньги. Но это тоже необоснованно,
считает Либманн, поскольку соглашение о слиянии позволило компании выплачивать
дивиденды в обычном режиме.
Козырной картой LVMH для отказа от соглашения является
письмо министра иностранных дел Франции с просьбой отложить закрытие до января.
"Никто не видел настоящего письма, только предполагаемый
перевод для него, – утверждает Либманн. – Но это само по себе не означает, что
правительство наложило на него запрет, скорее, намек на то, что они должны
отложить его. Я не думаю, что это поднимается до уровня договорного запрета".
Кроме того, агентство Bloomberg сообщает, что Арно, самый
богатый человек во Франции, опирался на французское правительство, чтобы дать
им выход. Как и ожидалось, LVMH оспаривает это утверждение.
Возможно, все эти махинации – просто способ для LVMH
пересмотреть условия сделки, чтобы снизить цену, но Либманн считает, что у Tiffany
здесь много рычагов влияния с юридической точки зрения. Просто нет никаких
оснований полагать, что Tiffany будет заинтересована в пересмотре контракта по
более низкой цене.
Однако, возможно, это вовсе не входит в намерения LVMH.
Возможно, он действительно хочет уйти от сделки.
Может быть, даже такой проницательный бизнесмен, как
Арно, создал шумиху вокруг продажи бренда Tiffany, приведшую к соглашению о
слиянии, но его мнение изменилось. То, что, как он думал, он покупал – большой,
яркий, безупречный бриллиант под названием Tiffany – оказалось красиво
оправленным поддельным CZ, когда его осмотрели под ювелирной лупой. Tiffany – это
не та марка или компания, на которую он надеялся.
Ни Tiffany, ни LVMH не ответили на запрос о комментариях.
Как только Арно всмотрелся в то, что он покупал, он
обнаружил, что Tiffany – это не совсем то, что ему нужно.
"Я никогда не думал о Tiffany's как о люксовом бренде, – говорит
Бенедикт Олд, основатель компании Lapidarius, базирующейся в Нью-Йорке. – Под
этим я подразумеваю вещи, которые сегодня, кажется, питают роскошь, то есть
грубое потребление и преднамеренный, циничный дефицит с налетом стиля и моды".
Он обращает внимание, что в наше время модные бренды
диктуют условия в мире моды.
"Когда в последний раз Tiffany создавала культуру для
кого-либо в этой стране и вносила культурный вклад, основываясь на своих
продуктах, своих обещаниях и людях, которые эти обещания выполняли? – задается
вопросом Олд. – На протяжении большей части истории Tiffany они именно так и
поступали. Но бренд некоторое время назад превратился из Творца культуры в
культурно нерелевантный, измеряемый не годами, а десятилетиями".
Олд считает, что нужно вернуться в 60-е годы и
позавтракать у Tiffany, чтобы понять культурный вклад Tiffany.
"Это было великое американское культурное учреждение.
Практически любой американец мог войти во флагманский магазин и сделать что-то
особенное для кого-то, кого он любил, уважал или восхищался. Пребывание в Tiffany
никогда не было связано с исключительностью. Это было самое инклюзивное и
дружелюбное место, куда вы могли пойти, – говорит Олд. – Tiffany была очень
демократичной идеей, где цена была скорее помехой, а не препятствием, как в
роскоши".
Фактически, Tiffany's отделилась от своих американских
культурных корней, поскольку она пыталась моделировать себя после эксклюзивных
европейских люксовых брендов и расширяться по всему миру.
Таким образом, Олд видит параллели с Brooks Brothers, еще
одним демократическим брендом, обещающим, что любой мужчина может одеваться как
американский президент. Затем он был приобретен итальянским бизнесменом Клаудио
Дель Веккьо в 2001 году, который его погубил.
Олд продолжает объяснять, что бренды могут создавать
культуру, игнорировать культуру или преследовать культуру. "Лучше создать его;
хорошо, если вы можете игнорировать его, но как только вы преследуете его, есть
что-то фундаментально неправильное. А Tiffany делала это слишком много лет, –
говорит эксперт. – Если вы не можете продать американский бренд людям в
Соединенных Штатах, вы собираетесь выйти из бизнеса таким же образом, как
Brooks Brothers. Это не устойчивая стратегия.
Доходы Tiffany в Америке упали с 45% в 2017 году до 43% в
2019 году.
Tiffany остро нуждается в денежных вливаниях, которые
принесла бы сделка с LVMH, но что еще более важно, ей нужно новое
стратегическое направление, которое могли бы дать Арно и LVMH. "LVMH – превосходный
бренд-менеджер. Есть несколько сопоставимых компаний в этом отношении", –
говорит Олд.
Но заставить Tiffany следовать европейской модели
люксового бренда Louis Vuitton или Christian Dior, что потребует гораздо больше
усилий, чем первоначально рассчитывала LMVH, в конечном счете может оказаться
огромной ошибкой, поскольку это подрывает уникальные ценности американского
наследия, которые отстаивает Tiffany.
Брэд Халлер, который руководит слияниями и поглощениями
для West Monroe Partners, видит частный капитал в форме "клубной сделки", как
Simon Property Group SPG +3.7% и подлинные бренды сделали это с приобретением
SPARC Group Brooks Brothers в качестве возможной альтернативы.
"Цена в 16 миллиардов долларов высока, но очевидно, что
LVMH больше не думает, что она стоит так много, – говорит Халлер. – Но бренд и
их недвижимость представляют собой огромную ценность. Если ресурсы могут быть
собраны вместе, чтобы разделить риск и поддерживать Tiffany в течение следующих
12-18 месяцев, это может быть довольно выгодно для частной инвестиционной
компании".
Халлер видит, что LVMH теряет возможность уйти от Tiffany.
"Существует та же самая клиентская база, много возможностей для синергии и
перекрестных продаж, если LVMH приобретет их, но он также соглашается с тем,
что LMVH определенно хочет выйти из сделки, особенно с тех пор, как они
привлекли к ней французское правительство".
Но если, как утверждает Либманн из Dykema, шансы LVMH на
то, чтобы выйти из сделки по приобретению Tiffany, ничтожны, то в конечном
счете это будет выигрыш Tiffany и проигрыш LMVH. Чтобы вернуть Tiffany былую
славу, потребуется нечто большее, чем слюна и полировка.
Ранее "Комментарии" писали,
что легендарная
американская компания Tiffany & Co. представила новую коллекцию
аксессуаров для дома, которые объединены знаковым цветом бренда – мятным.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости