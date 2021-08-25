Кто будет управлять пассажирскими перевозками "Укрзализныци"

Компания Deutsche Bahn и "Укрзализныця" подписали договор о пассажирских перевозках. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" на своей странице в Facebook.

Укрзалізниця - фото из открытых источников

"Укрзализныця усилит управления пассажирскими перевозками командой Deutsche Bahn. Передача в управление пассажирских перевозок Укрзализныци DB Consulting является первым системным шагом к полной трансформации железнодорожных перевозок в Украине" — говорится в сообщении.

Сам договор предусматривает планирование и развитие железнодорожных перевозок. Deutsche Bahn,также, поможет отделить пассажирские и грузовые перевозки и обеспечить эффективное управление. В договор входят и оптимизация закупок и оформление передвижных составов.

"Консалтинг является одним из первых этапов сотрудничества, который должен воплотиться до конца текущего года. В план, в особенности, входит привлечение менеджеров из Deutsche Bahn для улучшения перевозок уже в следующем году" — информирует "Укрзализныця".

Исполняющий обязанности председателя правления компанией Александр Камышин будет разбирать дорожную карту для улучшения перевозок в дальних и пригородных сообщениях на ближайшие годы. Также, сюда входит улучшение модели финансирования пассажирских перевозок.

Подчеркнём, что эксперты компании Deutsche Bahn будут оценивать перспективы закупки и производства региональных электропоездов, вагонов для ночных поездов и дизель-поездов. Будут рассмотрены возможности производства подобного подвижного состава с участием украинского производителя.

Напомним, что в августе 2021 года компании начали сотрудничать для разработки новых стратегий энергоэффективности "Укрзализныци".

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