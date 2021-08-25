Кто будет управлять пассажирскими перевозками "Укрзализныци"

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Татьяна Каптур
Компания Deutsche Bahn и "Укрзализныця" подписали договор о пассажирских перевозках. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" на своей странице в Facebook.
Укрзалізниця - фото из открытых источников
Сам договор предусматривает планирование и развитие железнодорожных перевозок. Deutsche Bahn,также, поможет отделить пассажирские и грузовые перевозки и обеспечить эффективное управление. В договор входят и оптимизация закупок и оформление передвижных составов.
Исполняющий обязанности председателя правления компанией Александр Камышин будет разбирать дорожную карту для улучшения перевозок в дальних и пригородных сообщениях на ближайшие годы. Также, сюда входит улучшение модели финансирования пассажирских перевозок.
Подчеркнём, что эксперты компании Deutsche Bahn будут оценивать перспективы закупки и производства региональных электропоездов, вагонов для ночных поездов и дизель-поездов. Будут рассмотрены возможности производства подобного подвижного состава с участием украинского производителя.
Напомним, что в августе 2021 года компании начали сотрудничать для разработки новых стратегий энергоэффективности "Укрзализныци".
Ранее, "Комментарии" писали о том, что экономист прогнозирует масштабное подорожание на осень в Украине.
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Давайте уже всё отдадим иностранцам. И жену вовы, и его мать сдадим во внешнее управление. Чего скромничаете?