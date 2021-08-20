Экономист прогнозировал масштабное подорожание на осень в Украине

Скоро в Украине ожидается рост цен на продуктов питания и коммунальные услуги, что может спровоцировать инфляцию. Об этом сообщил экономист, экс-министр финансов Игорь Уманский, передает ТСН.

Экономист прогнозировал масштабное подорожание на осень - фото из открытых источников

По словам эксперта, в течении года в связи с подорожанием платы за коммунальные услуги, уровень жизни украинцев снизился, несмотря на то, что для части граждан выросли доходы.

Экономист считает, что в дальнейшем подорожает все, начиная от пищевых продуктов, коммунальных услуг, заканчивая ценами на электроэнергию для бизнеса.

Уманский предполагает, что в связи с подорожанием Украине следует готовиться к новому витку инфляции.

"К каким последствиям это приведет? Обычно в украинских реалиях сразу за всплеском инфляции шел этап девальвации. Но в ближайшее время курс будет стабильным. Это означает, что инфляция ударит по благосостоянию миллионов украинцев", — говорит Уманский.

Он также отметил, что украинцы могут потерять около 30% платежеспособности.

Кроме того, экономист прогнозирует и увеличения цен на отопление на 40-70%, которое скажется на городских жителях. Основной причиной специалист называние рост цен на газ и уголь.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты аграрной отрасли прогнозируют увеличение стоимости яиц на рынках и прилавках магазинов в Украине. Отмечается, что по словам аналитиков Украинского клуба аграрного бизнеса, цена на яйца будет расти до новогодних праздников. Специалисты также отмечают, что главная причина подорожания — уменьшение объемов производства. В Госстате рассказали, что оно сократилось на 15%.









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