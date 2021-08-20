Экономист прогнозировал масштабное подорожание на осень в Украине

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Елизавета Черных
Скоро в Украине ожидается рост цен на продуктов питания и коммунальные услуги, что может спровоцировать инфляцию. Об этом сообщил экономист, экс-министр финансов Игорь Уманский, передает ТСН.
Экономист прогнозировал масштабное подорожание на осень - фото из открытых источников
По словам эксперта, в течении года в связи с подорожанием платы за коммунальные услуги, уровень жизни украинцев снизился, несмотря на то, что для части граждан выросли доходы.
Экономист считает, что в дальнейшем подорожает все, начиная от пищевых продуктов, коммунальных услуг, заканчивая ценами на электроэнергию для бизнеса.
Уманский предполагает, что в связи с подорожанием Украине следует готовиться к новому витку инфляции.
Он также отметил, что украинцы могут потерять около 30% платежеспособности.
Кроме того, экономист прогнозирует и увеличения цен на отопление на 40-70%, которое скажется на городских жителях. Основной причиной специалист называние рост цен на газ и уголь.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты аграрной отрасли прогнозируют увеличение стоимости яиц на рынках и прилавках магазинов в Украине. Отмечается, что по словам аналитиков Украинского клуба аграрного бизнеса, цена на яйца будет расти до новогодних праздников. Специалисты также отмечают, что главная причина подорожания — уменьшение объемов производства. В Госстате рассказали, что оно сократилось на 15%.
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