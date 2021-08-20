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Главная Новости Бизнес экономика Экономист прогнозировал масштабное подорожание на осень в Украине
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Экономист прогнозировал масштабное подорожание на осень в Украине

Уровень жизни украинцев существенно снизился

сегодня, 09:25
Автор:

Елизавета Черных

Скоро в Украине ожидается рост цен на продуктов питания и коммунальные услуги, что может спровоцировать инфляцию. Об этом сообщил экономист, экс-министр финансов Игорь Уманский, передает ТСН. 

Экономист прогнозировал масштабное подорожание на осень в Украине

Экономист прогнозировал масштабное подорожание на осень - фото из открытых источников

По словам эксперта, в течении года в связи с подорожанием платы за коммунальные услуги, уровень жизни украинцев снизился, несмотря на то, что для части граждан выросли доходы. 

Экономист считает, что в дальнейшем подорожает все, начиная от пищевых продуктов, коммунальных услуг, заканчивая ценами на электроэнергию для бизнеса. 

Уманский предполагает, что в связи с подорожанием Украине следует готовиться к новому витку инфляции.

"К каким последствиям это приведет? Обычно в украинских реалиях сразу за всплеском инфляции шел этап девальвации. Но в ближайшее время курс будет стабильным. Это означает, что инфляция ударит по благосостоянию миллионов украинцев", — говорит Уманский.

Он также отметил, что украинцы могут потерять около 30% платежеспособности.

Кроме того, экономист прогнозирует и увеличения цен на отопление на 40-70%, которое скажется на городских жителях. Основной причиной специалист называние рост цен на газ и уголь. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты аграрной отрасли прогнозируют увеличение стоимости яиц на рынках и прилавках магазинов в Украине. Отмечается, что по словам аналитиков Украинского клуба аграрного бизнеса, цена на яйца будет расти до новогодних праздников. Специалисты также отмечают, что главная причина подорожания — уменьшение объемов производства. В Госстате рассказали, что оно сократилось на 15%. 




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Источник: https://tsn.ua/ru/groshi/podorozhayut-i-produkty-i-kommunalka-ekonomist-sprognoziroval-chto-zhdet-ukraincev-osenyu-zimoy-1849675.html
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