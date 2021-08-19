logo
Русский Українська

BTC/USD

46544.97

ETH/USD

3169.75

LTC/USD

174.31

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.50

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес Агро В Украине изменится цена на яйца: ожидать ли подорожания
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине изменится цена на яйца: ожидать ли подорожания

Цена на яйца будет расти до новогодних праздников

19 августа 2021, 16:08
Автор:

Елизавета Черных

Эксперты аграрной отрасли прогнозируют увеличение стоимости яиц на рынках и прилавках магазинов в Украине. Об этом сообщили в эфире телепрограммы "Cніданок з 1+1".

В Украине изменится цена на яйца: ожидать ли подорожания

Цена на яйца в Украине - фото из открытых источников

Отмечается, что по словам аналитиков Украинского клуба аграрного бизнеса, цена на яйца будет расти до новогодних праздников. Специалисты также отмечают, что главная причина подорожания — уменьшение объемов производства. В Государственной службе статистики сообщили, что оно сократилось на 15%. 

По состоянию на сегодня, стоимость десятка яиц в магазинах варьируется в пределах 30 гривен. Цена продукции за год увеличилась на треть. 

Напомним, что стоимость белого и тростникового сахара во всем мире продолжает увеличиваться. Причиной этому называют заморозки в Бразилии, которые уничтожили посевы тростника. Впрочем, специалисты уверены, что цены на сахар будут расти и дальше. По словам экономистов, летом 2021 года потребление сахара возросло, в связи с этим увеличилась и цена.

Кроме того, что в этом году на украинских рынках и прилавках магазинов не стоит ожидать низких цен на яблоки. Специалисты прогнозируют неутешительную цену на популярный и любимый многими фрукт. Большинство фермеров считает, что стоимость некоторых сортов яблок сможет достигать около 70 гривен. Основной же причиной увеличения стоимости называют неблагоприятную погоду. 

В материале интернет-издания "Комментарии" также сообщалось, в каких регионах Украины самые высокие цены на продукты питания. По данным Госстата, на первом месте Закарпатская область. Там одна семья в месяц тратила более 8 тысяч гривен на еду. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ru/groshi/eksperty-prognoziruyut-rost-cen-na-yayca-kakaya-stoimost-1849459.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ