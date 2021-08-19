В Украине изменится цена на яйца: ожидать ли подорожания

Эксперты аграрной отрасли прогнозируют увеличение стоимости яиц на рынках и прилавках магазинов в Украине. Об этом сообщили в эфире телепрограммы "Cніданок з 1+1".

Цена на яйца в Украине - фото из открытых источников

Отмечается, что по словам аналитиков Украинского клуба аграрного бизнеса, цена на яйца будет расти до новогодних праздников. Специалисты также отмечают, что главная причина подорожания — уменьшение объемов производства. В Государственной службе статистики сообщили, что оно сократилось на 15%.

По состоянию на сегодня, стоимость десятка яиц в магазинах варьируется в пределах 30 гривен. Цена продукции за год увеличилась на треть.

Напомним, что стоимость белого и тростникового сахара во всем мире продолжает увеличиваться. Причиной этому называют заморозки в Бразилии, которые уничтожили посевы тростника. Впрочем, специалисты уверены, что цены на сахар будут расти и дальше. По словам экономистов, летом 2021 года потребление сахара возросло, в связи с этим увеличилась и цена.

Кроме того, что в этом году на украинских рынках и прилавках магазинов не стоит ожидать низких цен на яблоки. Специалисты прогнозируют неутешительную цену на популярный и любимый многими фрукт. Большинство фермеров считает, что стоимость некоторых сортов яблок сможет достигать около 70 гривен. Основной же причиной увеличения стоимости называют неблагоприятную погоду.

В материале интернет-издания "Комментарии" также сообщалось, в каких регионах Украины самые высокие цены на продукты питания. По данным Госстата, на первом месте Закарпатская область. Там одна семья в месяц тратила более 8 тысяч гривен на еду.





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