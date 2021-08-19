В Украине за год на 75% выросла стоимость сахара: чего ждать дальше

Стоимость белого и тростникового сахара во всем мире продолжает увеличиваться. Причиной этому называют заморозки в Бразилии, которые уничтожили посевы тростника. Впрочем, специалисты уверены, что цены на сахар будут расти и дальше. Об этом сообщили в эфире "Cніданок з 1+1".

Цена на сахар в Украине - фото из открытых источников

По словам экономиста Олега Пендзина, за год цена на сахар увеличилась на 75%.

"В прошлом году был большой неурожай свеклы. За год цена на свеклу подскочила вдвое — на 100%. Цена на свеклу подскочила вверх, поэтому получился очень дорогой сахар", — сообщил эксперт.

Экономист также отметил, что летом 2021 года потребление сахара возросло, в связи с этим увеличилась и цена. Пендзин также сообщил, что в этом году, согласно прогнозам, ожидается хороший урожай, однако будет ли стоимость сахара расти — станет известно в ноябре. В этот период в Украине соберут свеклу и она будет переделана в сахар.

Напомним, что в этом году на украинских рынках и прилавках магазинов не стоит ожидать низких цен на яблоки. Специалисты прогнозируют неутешительную цену на популярный и любимый многими фрукт. Большинство фермеров считает, что стоимость некоторых сортов яблок сможет достигать около 70 гривен. Основной же причиной увеличения стоимости называют неблагоприятную погоду.

В материале интернет-издания "Комментарии" также сообщалось, в каких регионах Украины самые высокие цены на продукты питания. По данным Госстата, на первом месте Закарпатская область. Там одна семья в месяц тратила более 8 тысяч гривен на еду.

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