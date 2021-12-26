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Кто из миллиардеров потерял больше всего денег в 2021 году

Опубликован список миллиардеров, которые за 2021 год, потерпели существенные убытки: кто обеднел больше всех

сегодня, 12:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Кому-то 2021 год принес финансовый успех, а кому-то большие убытки. При чем, кошелек стал легче не только у простых людей, но и у известных богачей. Кто из миллиардеров потерял больше всего денег?

Кто из миллиардеров потерял больше всего денег в 2021 году

Кто из богачей в 2021 году больше всех обеднел / Фото: Forbes Украина

Как сообщает "Форбс Украина", в текущем году больше всего не повезло китайским предпринимателям. Это связано с усилением давления коммунистического правительства на различные отрасли, что вызвало падение акций и снижение оценки стоимости компаний на сотни миллиардов долларов. 

На первом месте в рейтинге миллиардеров, которые в 2021 году простились с большими суммами, оказался Колин Чжэн Хуан. Его состояние снизилось на 64%, поскольку платформа Pinduoduo, которую он основал, потеряла доход из-за массовых антимонопольных проверок. Акции компании в ноябре упали на 21%.

Вторую строчку занял китайский предприниматель, основатель Alibaba Group Джек Ма. За год его состояние уменьшилось на 37%, потому что власти наложили на его компанию большой антимонопольный штраф, из-за чего рыночная капитализация Alibaba упала на 46%. 

Тройку лидеров по потере денег в текущем году замыкает миллиардер Хуй Ка Ян. Его компания China Evergrande Group объявила о невозможности выполнять долговые обязательства перед инвесторами, а ее акции на Гонконгской бирже котировались по мизерной стоимости 0,19 доллара за штуку.

Также в список попал ресторатор Чжан Йон, который за год обеднел на 68% и японский предприниматель Тадаси Янай, потерявший около 14 миллиардов долларов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что опубликован список отраслей, в которых украинцы получают самые высокие заработные платы.


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Источник: https://forbes.ua/ratings/naybilsh-zbidnili-tsi-milyarderi-razom-vtratili-152-mlrd-vlasnikh-statkiv-u-2021-mu-23122021-3052
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